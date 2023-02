Messerangriff in der U-Bahn: 14-Jähriger sticht zu

Von: Felix Herz

Aus einem verbalen Streit in einer Fürther U-Bahn entwickelte sich eine gefährliche Handgreiflichkeit – bei der beide Beteiligten plötzlich ein Messer in der Hand hatten. (Symbolbild) © Ulrich Roth/imago-images

Aus einem verbalen Streit wurde in einer Fürther U-Bahn eine gefährliche Auseinandersetzung. Beide Kontrahenten hatten plötzlich ein Messer in der Hand.

Fürth – Am Dienstagabend ist es zu einer gefährlichen Auseinandersetzung zwischen einem 14-Jährigen und einem 23-Jährigen in einer Fürther U-Bahn gekommen. Dabei hatten beide Kontrahenten plötzlich ein Messer in der Hand – dann stach der jüngere der Beiden zu.

14-Jähriger sticht mit Messer zu: Angriff in der Fürther U-Bahn

In der Pressemitteilung der Polizei vom Mittwochabend, 22. Februar, schreiben die Beamten, dass die Auseinandersetzung mit einem verbalen Streit in der U-Bahnstation Klinikum in Fürth seinen Anfang nahm. Die Kontrahenten waren ein 14-Jähriger und ein 23-Jähriger. Diese setzte sich demnach in der U-Bahn fort, wo die Auseinandersetzung handfest wurde. Laut Polizei zogen dabei beide Männer ein Messer.

Dann stach der 14-Jährige zu – das Messer landete im Oberschenkel des 23-Jährigen. Anschließend flüchtete der Teenager. Er „konnte jedoch im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung durch die Polizei vorläufig festgenommen werden“, heißt es im Polizeibericht. Ein Atemalkoholtest ergab dann einen Wert von über einem Promille, weswegen noch eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Nach Messerattacke: Strafverfahren gegen 14-Jährigen

Laut Polizei erwartet den Jugendlichen nun ein Strafverfahren, unter anderem „wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung“. Der 23-Jährige kam unterdessen zur Behandlung in ein Krankenhaus, seine Verletzungen sind jedoch nicht lebensgefährlich. (fhz)

