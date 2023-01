2300 Euro Miete: Wohnen mit autarker Energie – Öko-Häuser entstehen nahe Nürnberg

Von: Felix Herz

Teilen

Das neue Baugebiet in Burgthann umfasst ökologische Häuser – mit „weitestgehend autarken Energiekonzepten“. Die Miete wird dafür eher teuer.

Burgthann – Auch im Jahr 2023 wird Energie eines der bestimmenden Themen sein – da weder mit einem schnellen Ende des Krieges in der Ukraine, noch mit einem Durchbruch in der Forschung nach grenzenloser Energie zu rechnen ist. Nachhaltig und energiesparsam zu leben, wird daher immer gefragter. Das schlägt sich natürlich auch auf dem Immobilienmarkt nieder.

Neue Öko-Häuser in Burgthann: Einzigartiges Modell

Wie die Gemeinde Burgthann auf ihrer Website mitteilt, wird ein Grundstückareal in Mimberg neu bebaut. Es sei ein für die Region einzigartiges Modell, das vom Entwickler Terra-Welten hier umgesetzt werde. Insgesamt 12 Reihenhäuser sollen entstehen, mit 52 Wohneinheiten, die durchschnittlich jeweils etwa 160 Quadratmeter vom Haus einnehmen.

Dabei liegt der Fokus auch auf Nachhaltigkeit und Umwelt. So heißt es auf der Website der Gemeinde Burgthann zu dem großen Projekt: „Der Fokus des Fonds ‚Terra Haus-Welten I‘ liegt auf der Errichtung und der langfristig orientierten Vermietung von Mietwohnraum/Häusern zur Miete für Familien in Metropolregionen, in Kombination mit nachhaltigen und weitestgehend autarken Energiekonzepten.“

Nachhaltiges Wohnen ist gefragt: In ganz Bayern entstehen Photovoltaik-Anlagen, auch Tiny-Häuser werden beliebter.

Erschließungsarbeiten abgeschlossen: Bald geht es los

Im Juli 2022 wurden die Erschließungsarbeiten abgeschlossen. Ende 2024 soll der Bau auf dem gesamten Areal bereits abgeschlossen sein, schon Ende 2023 sollen die ersten Häuser fertig sein, berichtet infranken.de. Dort heißt es auch, dass schon im ersten Quartal dieses Jahres die Vermietung beginnen soll – eine Interessensliste existiere bereits.

Das gesamte Areal werde zudem über eine zentrale Heizungsanlage versorgt, die Dächer der Häuser mit einer Photovoltaik-Anlage samt Batterie ausgestattet. Dies biete den Mietern, die zudem eine Ladestation für E-Autos in der Garage erhalten sollen, einen hohen Grad an Autarkie, heißt es bei infranken.de. Doch das hat auch seinen Preis: Laut nordbayern.de werde die Warmmiete etwa 2300 Euro im Monat betragen, das gab die zuständige Terra Kapitalverwaltung AG auf Nachfrage bekannt. (fhz)

12 Dinge, ohne die Nürnberg nicht Nürnberg wäre Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.