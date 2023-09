Die besten Reiseziele für Bierbegeisterte: Zwei Orte in Bayern sind mit dabei

Von: Leyla Yildiz

Bierbegeisterte kommen in zwei bayerischen Städten besonders auf ihre Kosten. Die Buchungsplattform Booking.com hat eine Liste mit Bier-Reisezielen erstellt.

Nürnberg - Bier gilt bei vielen Bayern als Grundnahrungsmittel. So wird es nicht nur zum Essen dazu getrunken, sondern auch gerne mal als Weg-, Feierabend-, oder Duschbier. Doch nicht nur das: Auf der ganzen Welt gibt es Orte, die mit Bier in Verbindung gebracht werden. Welche das sind, hat sich die Buchungsplattform für Unterkünfte, Booking.com, genauer angeschaut. Insgesamt fünf Destinationen sind es geworden und zwei davon liegen, wie soll es anders sein, in Bayern.

Den Anfang macht München. Laut Booking.com ist „München eine dynamische Stadt voller bayerischer Bierstuben, darunter das berühmte Hofbräuhaus, das 1589 gegründet wurde“. Vor allem die 60 Biergärten und sechs großen Brauereien, die natürlich auch dieses Jahr wieder auf der Wiesn vertreten seien werden, sind bei der Bewertung der Bierdestinationen ein ausschlaggebender Punkt. Aber auch Craft-Biere und Bio-Bierhesteller gehören dazu, die sich seit einigen Jahren immer größerer Beliebtheit erfreuen.

Wer Bier mag, sollte zwei Reiseziele in Bayern besuchen. (Symbolfoto) © Christophe Gateau / dpa

TOP 5 der beliebtesten Bierdestinationen: Nürnberg ist neben Prag, Brüssel und Dublin mit dabei

Doch Nürnberg kann mit seinem oberbayerischen Konkurrenten locker mithalten. „Die Stadt beherbergt Bayerns größte Brauerei, Tucher Bräu, deren Geschichte bis ins 17. Jahrhundert zurückreicht. Heute können Bierfreunde sich durch 14 Sorten Tucher-Bier probieren“, schreibt Booking.com. Zudem könnten Geschichtsinteressierte bei einem Rundgang durch die unterirdischen Felsenkeller erfahren, wie die Biere zu früheren Zeiten und heute gelagert wurde beziehungsweise wird. Außerdem gibt es einige Biergärten, die mit „einem kühlen Rotbier“ locken. Gut zu wissen: das beste Bier Deutschlands kommt übrigens aus Franken.

Die anderen drei Top-Destinationen für Bierbegeisterte sind Prag, Brüssel und Dublin. Sie überzeugen vor allem mit deren Bier-Historie.(ly)

Der Biergeschmack der Deutschen unterscheidet sich von Region zu Region. Doch in Berlin ist ein bayerisches Bier der unangefochtene Spitzenreiter.

