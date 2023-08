Mit dem Zug oder Flugzeug in den Urlaub? Großer Vergleich – Bahn hat drei entscheidende Vorteile

Sommerferienstart in Bayern

Wer in den Urlaub fährt, hat die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Transportmitteln zu wählen. Wir haben mal Zug und Flugzeug von Nürnberg aus verglichen.

Nürnberg - Die Sommerferien haben endlich im Freistaat begonnen. Das bedeutet, dass viele Menschen wieder in den Urlaub fahren. Dabei ist die Wahl der Transportmittel bei jedem sehr unterschiedlich - manche fahren mit dem Auto weg und nehmen dafür Kilometerlange Staus in Kauf, andere steigen lieber in ein Flugzeug. Doch spätestens seit dem 49-Euro-Ticket ist das Reisen mit dem Zug für viele Bayern deutlich attraktiver geworden.

Für die Reise ins Ausland gilt das Ticket zwar nicht über die Ländergrenze hinaus, dennoch ist Zug fahren im Vergleich zu anderen Reisearten deutlich umweltfreundlicher. Wir haben einige Urlaubsziele vom Nürnberger Hauptbahnhof aus mit Dauer und Preis aufgelistet und sie mit dem Flugzeug als Transportmittel verglichen.

Mit dem Zug oder dem Flugzeug in den Urlaub? Wir haben einen Vergleich gemacht.

Bahn als Transportmittel zu verschiedenen Urlaubszielen: Bahnpreis und Fahrtdauer im Überblick

Reiseziel Preis hin und zurück Fahrtdauer Bologna ab 179,80 Euro ab acht Stunden, je nach Umstiegszeit Sirmione del Garda ab 164 Euro ab acht Stunden, je nach Umstiegszeit Rom Termini kein Ticket-Verkauf online möglich ab zehn Stunden 30 Minuten, je nach Umstiegszeit Paris Est ab 119,80 Euro ab sechs Stunden 30 Minuten, je nach Umstiegszeit Kopenhagen ab 153,80 Euro ab zehn Stunden 30 Minuten, je nach Umstiegszeit Amsterdam ab 75,80 Euro ab sieben Stunden, je nach Umstiegszeit Brüssel ab 74,40 Euro ab sechs Stunden, je nach Umstiegszeit

Flugzeug als Transportmittel zu verschiedenen Urlaubszielen: Flugpreis und Flugdauer im Überblick

Reiseziel Preis hin und zurück Flugdauer Bologna ab 167,09 Euro eine Stunde 20 Minuten Sirmione del Garda/Verona ab 193,30 Euro ab vier Stunden 35 Minuten, je nach Umstiegszeit Rom ab 285,98 Euro ab fünf Stunden 40 Minuten, je nach Umstiegszeit Paris ab 252,92 Euro ab sechs Stunden 20 Minuten, je nach Umstiegszeit Kopenhagen ab 191,62 Euro ab drei Stunden 30 Minuten, je nach Umstiegszeit Amsterdam ab 235,38 Euro ab zwei Stunden 35 Minuten, je nach Umstiegszeit Brüssel ab 214,20 Euro ab zwei Stunden 35 Minuten, je nach Umstiegszeit

Vergleich zwischen Bahn und Flugzeug: Zugfahren hat drei große Vorteile

Für alle Reiseziele wurde der 28. August als Anreisedatum und der 4. September als Abreisedatum genannt. Die Preise können variieren je nach Tag der Buchung. Fällt die Wahl auf das Flugzeug, können außerdem noch Kosten für das Gepäck hinzukommen - in der Liste stehen nur Ticketpreise mit Handgepäck. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Zwar dauert das Zugfahren meist etwas länger als das Fliegen, dennoch gibt es neben dem inkludierten Gepäck und dem Umweltfaktor, einen weiteren großen Vorteil. Die Bahnhöfe der jeweiligen Städte liegen meist alle viel zentraler in der Stadt, während Flughäfen eher außerhalb angesiedelt sind. So dauert auch die Anreise zum Hotel sowie zu den Sehenswürdigkeiten nicht so lang. (ly)

