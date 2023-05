Mitten in der Nacht: Unbekannte sprengen Geldautomaten in Nürnberg

Zeugen gesucht

Unbekannte haben in Nürnberg einen Geldautomaten gesprengt. Er befand sich in einer Postbank-Filiale in einem Wohngebäude.

Nürnberg - Erneut ist in Bayern ein Geldautomat gesprengt worden. Dieses Mal traf es einen Geldautomaten der Postbank in Nürnberg, wie das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) in einer Pressemitteilung erklärte.

Filiale der Postbank: Unbekannte sprengen Geldautomaten in Nürnberg

Demnach geschah der Vorfall in der Nacht auf Mittwoch, 10. Mai, gegen 4.40 Uhr. Ein Geldautomat wurde in der Welsestraße 17 „vermutlich mittels Sprengstoff gesprengt.“ Der Automat befand sich in einer SB-Filiale der Postbank in einem Wohngebäude.

Die unbekannten Täter flüchteten nach Angaben eines Zeugen anschließend mit einem dunklen Fahrzeug Richtung Stadtmitte. Nun ermittelt das BLKA. Genauere Untersuchungen des Sprengstoffs sollen in den kommenden Tagen im Kriminaltechnischen Institut des BLKA in München stattfinden.

Nach Geldautomatensprengung in Nürnberg: BLKA bittet um Zeugenhinweise

Das Bayerische Landeskriminalamt bittet um Mithilfe in dem Fall:

Wem sind in den Nachtstunden im Bereich der Welserstraße in Nürnberg verdächtige Personen aufgefallen?

Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Sprengung des Geldautomaten stehen könnten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben?

Hinweise nimmt das Bayerische Landeskriminalamt unter der Nummer 089 / 1212 – 0 entgegen. (kam)

