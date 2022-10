Sieben LKWs krachen ineinander: Mega-Unfall mit Gefahrgut in Mittelfranken - keine Rettungsgasse

Von: Christoph Gschoßmann

Riesiger Unfall in Mittelfranken: Sieben LKWs krachten ineinander. Auch Gefahrengut war geladen. © NEWS5 / Grundmann

Kaum zu glauben: Sieben LKWs krachen auf der Autobahn aufeinander, doch Schwerverletzte gibt es keine. Für die Feuerwehr gibt es trotzdem ein Ärgernis: Die Rettungsgasse fehlte.

München/Mögeldorf - Ein riesiger Unfall, aber wie durch ein Wunder keine schweren Verletzten: Auf der A3 in Richtung Würzburg sind bei Nürnberg-Mögeldorf sechs Lastkraftwagen ineinander gekracht. Der Unfall zog eine Sperrung und kilometerlange Staus nach sich.

Am Dienstag (11. Oktober) kam es zu dem Unfall zwischen den sechs LKWs. Das berichtet die Pressestelle der Polizei Mittelfranken. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch nicht abschließend geklärt. Ersten Erkenntnissen zufolge lenkte ein LKW-Fahrer sein Fahrzeug aus unbekanntem Grund in einen zweiten Sattelschlepper. Die beiden Unglücksfahrzeuge schoben sich dann auf einen dritten. Auf der verengten Fahrbahn kamen die Fahrzeuge zum Stillstand - wo drei weitere LKWs in die liegen gebliebenen Automobile krachten.

„Glück, dass niemand schwer verletzt war“

Die Fahrer hatten Glück im Unglück: Nur eine Person wurde laut Polizeiangaben leicht verletzt. Die Feuerwehr berichtet davon, dass drei Personen leicht verletzt wurden. Einige Fahrerkabinen seien teils massiv zerdrückt worden. Der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Röthenbach an der Pegnitz, Thomas Endres, erklärte gegenüber dem Portal, man könne „von großem Glück sprechen, dass hier keiner schwer verletzt war. Man sieht ja, wie deformiert die Kabinen sind“. Endres berichtet außerdem von sieben statt sechs beteiligten Fahrzeugen und berichtet außerdem, dass einer der Laster Gefahrengut (Lithium-Ionen-Akkus) geladen hatte. Dieses sei aber gut gesichert gewesen. Die Feuerwehr sicherte auslaufende Betriebsstoffe. Die Feuerwehr musste sich durchkämpfen, da die Verkehrsteilnehmer keine Rettungsgasse bildeten. Endres appellierte: „Bei Unfällen zählt jede Sekunde.“

Ein Rettungshubschrauber landete, doch er konnte unverrichteter Dinge wieder abheben. Der Sachschaden aber ist beträchtlich: Er beträgt zwischen 60.000 und 80.000 Euro.

Zunächst sperrten die Polizeibeamten die Autobahn in Richtung Würzburg. Während die Aufräumarbeiten begonnen, wurde eine Spur gesperrt, und das bis in die Nacht. Ein 15 Kilometer langer Stau bildete sich und wirkte sich auch auf die Autobahn A9 in Richtung Nürnberg/Feucht und Berlin aus. (cg)

