„Mord ist Ihr Hobby?“ Polizei sorgt mit Job-Aufruf für scharfe Kritik – „Ach du *****, das ist ja echt“

Von: Felix Herz

Mit einer etwas kurios formulierten Ausschreibung ging die Polizei Mittelfranken jüngst auf Job-Suche. Das stieß auf teils scharfe Kritik bei den Nutzern auf Twitter.(Symbolbild) © HMB-Media / IMAGO

Mit einer Job-Ausschreibung der etwas kurioseren Sorte machte die Polizei Mittelfranken jüngst von sich Reden. Die Absicht ist jedoch klar erkennbar.

Nürnberg – Personalprobleme herrschen derzeit in Bayern an vielen Ecken und Enden. Es fehlt an Erziehern, Pflegern – und scheinbar auch an Polizisten. Zumindest scheint man in Mittelfranken gewillt, auch mit eher unüblichen Stellenausschreibungen auf Bewerber-Fang gehen zu wollen.

„Mord ist Ihr Hobby“: harmlose Serien-Anspielung – oder geschmacklos?

Auf Twitter schrieb der Social Media Account der Polizei Mittelfranken: „#Mord ist Ihr Hobby, und Sie wollen es zum Beruf machen? Dann ist diese Stellenausschreibung im Bürodienst bei der #Kriminalpolizei vielleicht was für Sie“.

Wohl eine Anspielung auf die bekannte Fernsehserie „Mord ist ihr Hobby“ aus den 80er Jahren, bei der eine ältere Autorin Kriminalfälle löst. Auch beim zweiten Teil des Satzes ist die Intention des Tweets klar, die Frage an den Leser, ob man Mord zum Beruf machen will, könnte man auch falsch verstehen.

„Das ist ja echt“: Nicht alle Nutzer finden die Ausschreibung gelungen

Auf Twitter sind die Reaktionen auf die ungewöhnlich formulierte Stellenausschreibung der Polizei Mittelfranken überwiegend kritisch. Die einen feiern den Tweet für seine Kreativität, andere finden ihn geschmacklos und wieder andere finden ihn zum Fremdschämen.

„Ach du kacke, das ist ja echt. Dachte, das wäre ein elhotzo Post. Das kann doch nicht euer Ernst sein“, schrieb zum Beispiel ein User und spielte auf die inzwischen recht bekannten, satirischen Tweets von User „elhotzo“ an, der sich schon über die Bären-Situation in Bayern lustig machte. Ein anderer Nutzer merkte an: „Äußerst insensibel! Oder so gewollt?“ Häufig empfinden die Nutzer die Wortwahl auch in der Hinsicht schwierig, dass bei Polizeieinsätzen bundesweit auch immer mal wieder Menschen sterben. Zumindest eines dürfte der Polizei Mittelfranken mit der Stellenausschreibung gelungen sein: Sie hat Aufmerksamkeit generiert. (fhz)

