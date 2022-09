Motorrad kracht nahe Nürnberg frontal in Rettungswagen: Fahrer verstirbt noch am Unfallort

Von: Thomas Eldersch

Bei einem Zusammenstoß mit einem Rettungswagen kam ein Motorradfahrer ums Leben. © NEWS5 / Grundmann

In Südosten der Frankenmetropole Nürnberg ereignete sich am Freitagmittag ein schwerer Unfall, bei dem ein 58-jähriger Motorradfahrer sein Leben verlor.

Altdorf – Bei einem schweren Verkehrsunfall nahe Feucht (Landkreis Nürnberger Land) verstarb am Freitagmittag ein 58-jähriger Motorradfahrer. Der Mann krachte mit seinem Bike frontal in einen entgegenkommenden Rettungswagen. Noch am Unfallort erlag er seinen schweren Verletzungen.

Tödlicher Unfall auf der B8 bei Feucht: Motorrad kollidiert mit Rettungswagen

Gegen 11 Uhr am Freitagmittag war der 58-Jährige laut Angaben des Polizeipräsidiums Mittelfranken auf der B8 zwischen Feucht und Schwarzenbruck unterwegs. Aus Schwarzenbruck kommend fuhr der Biker hinter einem 81-jährigen Mann in seinem Fiat her. Ihnen entgegen kam ein Krankenwagen mit eingeschaltetem Martinshorn und Blaulicht. Der Senior sah den Rettungswagen, drosselte seine Geschwindigkeit und fuhr an den rechten Fahrbahnrand. Der 58-jährige Motorradfahrer reagierte aus bislang unbekannten Gründen nicht auf das Manöver und fuhr dem Fiat hinten auf.

In Folge des Aufpralls geriet der Biker in den Gegenverkehr. Dort kam ihm der Rettungswagen entgegen. Es kam zum Zusammenstoß. Dieser war so heftig, dass sich der 58-Jährige schwerste Verletzungen zuzog und noch am Unfallort verstarb. Im Krankenwagen befanden sich zu dem Zeitpunkt der 22-jährige Fahrer sowie zwei weitere Sanitäter und ein Patient. Alle Insassen blieben bei dem Unfall unverletzt, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei weiter. Auch dem 81-jährigen Fiat-Fahrer fehlte nichts.

Tödlicher Unfall auf der B8 bei Feucht: Sachverständiger muss Ursache klären

Nachdem die Unfallstelle gesichert war und die Unfallopfer von den eintreffenden Rettungskräften versorgt wurden, nahm die Polizeiinspektion Altdorf die Ermittlungen zum Unfallgeschehen auf. Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Bis 14.50 Uhr blieb die B8 in beide Richtungen gesperrt. (tel)