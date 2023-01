Rekordmüllberge nach Silvester in Bayern – Nürnberg geht von „Nachholeffekt“ aus

Von: Thomas Eldersch

Teilen

Neben Begeisterung, Lärm und Feinstaub erzeugt Feuerwerk auch Müll – und davon nicht zu knapp. In einigen bayerischen Städten wurden sogar Rekorde gebrochen.

Nürnberg – Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause durfte in Deutschland wieder geschossen und geböllert werden. Millionen von Euro wurden in den Nachthimmel geblasen. Der Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) rechnete vor dem Jahreswechsel mit einer Summe von rund 120 Millionen Euro, die in Deutschland für Feuerwerk ausgegeben wird. Und im nächsten Jahr könnte es sogar noch mehr werden. Der größte deutsche Hersteller will nämlich die Preise erhöhen – um rund 70 Prozent.

Rekordverdächtige Menge Silvestermüll in Nürnberg

Aber was bleibt, wenn die bunten Lichtbilder am Himmel erloschen sind und die Fontänen ihre letzten Funken versprüht haben – eine Menge Müll. Bei diesem Jahreswechsel fiel besonders viel an. Rekordverdächtige 25 Tonnen Silvestermüll kamen allein in Nürnberg zusammen. Zahlreiche abgebrannte Raketen und Böller sowie Flaschen und anderer Unrat fluteten die Straßen der Frankenmetropole. So viel sei in den vergangenen Jahren nie angefallen, so eine Sprecherin der Stadt. Zum Jahreswechsel 2019/2020 seien es rund 18 Tonnen Silvestermüll gewesen, in den Jahren davor jeweils etwa 20.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Einen Verdacht, warum es dieses Jahr gar so viel Müll gab, äußerte die Sprecherin der Stadt Nürnberg auch. Sie schob es auf das milde Wetter, das zum Jahreswechsel herrschte. Außerdem ging man bei der Verwaltung auch von einem gewissen Nachholeffekt aus. Da wegen Corona in den vergangenen beiden Jahren keine Feuerwerkskörper verkauft werden durften, gibt es dafür auch keine Zahlen zum Müllaufkommen.

In München fällt fast 50 Tonnen Silvestermüll an

Nochmal fast doppelt so viel Müll wie in Nürnberg fiel in der bayerischen Landeshauptstadt an. 47 Tonnen musste hier die Stadtreinigung München entsorgen. Im Jahr zuvor waren es lediglich 32 Tonnen. In der drittgrößten Stadt Bayerns – in Augsburg – kamen immerhin acht Tonnen Müll zusammen, so eine Sprecherin der Stadt. Aber selbst die im Vergleich zu den anderen beiden Städten geringe Menge, stellte einen neuen Rekord für die Schwabenmetropole dar. Dies verriet Umweltreferent Reiner Erben der Augsburger Allgemeinen. Er stellte auch fest, dass sich der Müll im Vergleich zu den Jahren vor Corona auf öffentlichen Plätzen und Straßen deutlich erhöht habe. (tel mit dpa)

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.