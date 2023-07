Powermama mit sieben Kindern entwickelt Emotionspädagogik – Mehr Platz für Gefühle

Von: Nikolas Pelke

Teilen

Die 45-jährige Katrin Michl aus Schwabach hat neben Job, Familie und sieben Kindern die Emotionspädagogik erfunden, um die Herzensbildung zu fördern. © Jennifer Deppe

Mit sieben Kindern kann man entweder schnell an den Rand des Nervenzusammenbruchs gelangen - oder wie Katrin Michl die Emotionen für den Erfolg klug nutzen.

Schwabach - Neben Babybrei, Corona und Homeschooling hat Katrin Michl eins neues System entwickelt, um mit Gefühlen besser umgehen zu können. „Emotionale Stärke“ lautet das Motto von Michls neuer Emotionspädagogik, die neuerdings sogar von der Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken (IHK) als Ausbildung angeboten wird.

Ohne das seelische Krafttraining hätte die gelernte Lehrerin aus Schwabach bei Nürnberg wohl nicht nur die Trennung vom ersten Ehemann oder den frühen Tod der Mutter gut überstanden. Auch die Geburt von sieben Kindern neben Job und Familie hätte die gelernte Lehrerin sicherlich nicht so locker gemeistert.

Gefühlen sollen mehr Platz bekommen in Beruf, Familie und Gesellschaft

So leicht bringt Katrin Michl nichts aus der Ruhe. Mit starken Gefühlen kennt sich die Mutter von sieben Kindern aus. „Gefühle haben in unserer Gesellschaft häufig keinen Platz. Mit meiner Emotionspädagogik möchte ich das ändern“, sagt die 45-jährige Powerfrau aus Schwabach. Nach dem frühen Tod der Mutter sei Michl selbst schon in jungen Jahren in ein tiefes emotionales Loch gefallen. „Dieser Schicksalsschlag hat meinem Leben eine positive Wendung gegeben“, ist sich Michl heute sicher. Ganz auf sich alleine gestellt, habe die angehende Lehrerin plötzlich die Kraft der Emotionen für das Meistern beruflicher und privater Prüfungen entdeckt.

Kein leichter Weg zur emotionalen Stärke

„Ich musste mir selber helfen und habe Techniken entwickelt, um mich aus den seelischen Tiefs wieder befreien zu können“, erinnert sich Michl an die genauso lehrreiche wie schmerzhafte Lebensphase zurück. „Man muss sich selber aus der Patsche helfen“, lautet seitdem das Motto von Michl. Von Gurus und anderen Heilsbringern hält die Pädagogin aus Franken wenig. „Es gibt keinen Königsweg. Jeder Einzelne muss seinen Weg finden.“ Dafür sei es wichtig, alle Methoden und Techniken zum bewussteren Umgang mit den eigenen Gefühlen kennen zulernen. „Erst dann kann ich herausfinden, was für mich am besten funktioniert.“

Genau diesen ganzheitlichen Ansatz will Michl den angehenden Emotionspädagogen im Rahmen der Ausbildung vermitteln. Leicht sei dieser Weg nicht. Häufig gehöre ein gehörige Portion Selbstdisziplin und Durchhaltevermögen dazu. Die Teilnehmer will Michl daher wie ein guter Mentor auf dem herausfordernden Weg begleiten.

