Mysteriöses Verschwinden eines US-Soldaten: Tauchte er unter falschem Namen unter?

Von: Felix Herz

Seit Ende Juni wird ein in Bayern stationierter US-Soldat vermisst. Nun scheint es neue Entwicklungen zu geben – tauchte der Vermisste etwa unter?

Ansbach – Was mit einer nicht ungewöhnlichen Vermisstenmeldung aus Mittelfranken begann, wie es häufiger vorkommt, entpuppt sich langsam aber sicher als ein eher komplizierterer Fall. Sei Ende Juni gilt der in Bayern stationierte Sergeant Jonathan Lane als vermisst, er war nicht zum Dienst erschienen und später auch nicht in seiner Wohnung aufgefunden worden.

Seit Ende Juni sucht die US-Army in Ansbach nach dem vermissten Soldaten Sergeant Jonathan Lane. Bisher ohne Erfolg – daher wird nun die Bevölkerung um Hilfe gebeten. © US-Army

Später meldete die US-Army den Soldaten offiziell als vermisst, wandte sich sogar an die Bevölkerung und bat um Hinweise. Scheinbar stellt sich nun aber die Frage: Will der Mann gar nicht gefunden werden?

US-Army sucht nach vermisstem Sergeant – Anzeichen auf Absicht verdichten sich

Dem BR zufolge wurde das Auto des vermissten 31-jährigen US-Soldaten in Rheinland-Pfalz gefunden, daraufhin wurde die Suche nach Jonathan Lane dort fortgesetzt. Laut nordbayern.de gab es anschließend sogar nochmal Kontakt zu dem Mann – an der Ramstein Air Force Base in Kaiserslautern habe er sich als Zivilist mit Namen David Hersher ausgegeben.

Auch der BR berichtet, dass es aktuellen Informationen zufolge Tage nach der Vermisstenmeldung Lebenszeichen von dem Soldaten gegeben habe. Die bayerische Polizei stellte daher die Suche nach dem Vermissten ein, da man nicht mehr davon ausgehe, dass sich dieser in Gefahr befinde.

Vermisster US-Soldat: Strafe als Deserteur?

Die in Ansbach stationierte Garnison der US-Armee sucht unterdessen weiter nach dem vermissten Sergeant. Auf der Homepage der „U.S. Army Europe and Africa“ ist weiterhin der Vermisstenaufruf an die Öffentlichkeit zu finden, auch auf Facebook wurde auf die Suche nach Lane aufmerksam gemacht.

Sollte der gesuchte US-Soldat allerdings tatsächlich untergetaucht sein und freiwillig nicht zu seiner Basis zurückkehren, dann drohen ihm ernste Konsequenzen – denn er würde als Deserteur gelten. Laut BR gilt ein Soldat, der sich mehr als 30 Tage nicht zum Dienst meldet, nach amerikanischem Militärrecht als Deserteur. Dem Betroffenen drohen dann die unehrenhafte Entlassung, die Einstellung aller Zahlungen sowie bis zu ein Jahr Haft.

Wer den vermissten Soldaten sieht oder Hinweise zu dessen Aufenthaltsort hat, soll sich weiterhin an folgende Telefonnummer wenden: (+49) 0 98 02 83 38 56. (fhz)

