57 Jahre Bodybuilding: Fitness-Ikone (81) hört auf – er trainierte auch mit Schwarzenegger und Möller

Von: Adriano D'Adamo

Gerd Hanke ist in Fürth eine Fitness-Legende: Vor 57 Jahren eröffnete er sein erstes Studio, jetzt hört er endgültig auf. Der Bodybuilder trainierte mit Stars wie Arnold Schwarzenegger und Ralf Möller.

Cadolzburg – Gerd Hanke eröffnete 1966 das erste Fitnessstudio in Fürth. Anfang des Jahrtausends startete er einen weiteren Laden: Den Get-Fit Fitnessclub in Cadolzburg. Diesen musste er Ende März schließen. Der 81-jährige Bodybuilder aus Fürth hat bekannt gegeben, dass er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen will.

Der Get Fit Fitnessclub in Cadolzburg wurde geschlossen. (Symbolbild) © IMAGO / ANP

81-jähriger Bodybuilder schließt Fitnessstudio in Cadolzburg: Zeit für die Familie

Am Freitag, 31. März, hat Hanke den Get-Fit Fitnessclub endgültig geschlossen. In einem Facebook-Post bedankte er sich für die schönen Jahre mit seinen Kunden. Der Mietvertrag für das Studio liefe aus und wurde nicht erneuert. Zwar hätte Hanke den Get-Fit Fitnessclub gerne weitergeführt, aber er sieht es als gute Gelegenheit, kürzerzutreten und mehr Zeit mit der Familie zu verbringen, erzählte er den Nürnberger Nachrichten.

Auch hinsichtlich der aktuellen Fitnesstrends verlor der Bodybuilder einige Worte. Er sei kein Fan davon, dass beim Trainieren gleichzeitig immer das Handy gezückt werde. Er bedauere, dass die meisten Fitnessstudio-Besucher mehr Wert darauf legen, gesehen zu werden, anstatt sich auf das Training zu konzentrieren. Trotz seines fortgeschrittenen Alters wird Hanke weiterhin täglich trainieren.

Partner von Schwarzenegger und Möller: Hanke organisierte Fitness-Wettbewerbe in den 80er Jahren

Im Interview mit den Nürnberger Nachrichten resümierte der Bodybuilder seine Zeit mit dem Weltstar und Politiker Arnold Schwarzenegger. Sie trainierten zusammen im Fitnessclub von Albert Busek in München. „Arnie war trotz seines jungen Alters für alle ein Vorbild. Er hat gearbeitet wie ein Verrückter. Aber seine Karriere hat gezeigt, dass sich die harte Arbeit gelohnt hat“, so Hanke. Auch mit dem Gladiator-Schauspieler Ralf Möller hatte er Kontakt.

Hanke veranstaltete in den 80er und 90er Jahren den internationalen Franken Cup, der im späteren Verlauf der Veranstaltung in die Fürther Stadthalle verlegt wurde. Ralf Möller trat bei diesen Shows auf, so entstand damals der Kontakt zu dem deutschen Hollywood-Star. Der 81-jährige Bodybuilder Hanke beschreibt den Schauspieler als sehr sympathisch, sowohl vor als auch hinter der Kamera.

