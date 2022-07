Nach Corona: Messe Nürnberg hofft auf volle Hallen im Sommer – und großen Umsatzsprung

Von: Nikolas Pelke

Teilen

Die „Bio-Fach“ findet wegen der Pandemie heuer zum ersten Mal im Hochsommer in Nürnberg auf dem Messegelände statt. © Nikolas Pelke

Normalerweise ist auf dem Nürnberger Messegelände in der heißen Jahreszeit fast nichts los. Nach dem Corona-Stillstand hoffen die fränkischen Messemacher jetzt im Sommer auf besonders viele Besucher.

Nürnberg – Corona hat die Messewelt auf den Kopf gestellt. Auch in Nürnberg haben die großen Veranstaltungen wegen der Pandemie erst im Frühjahr begonnen. Seitdem geben sich die Branchen auf dem Messegelände am Dutzendteich die Klinke in die Hand. Gerade sind das Holzhandwerk und die Fensterbauer zu Gast in den modernen Hallen. Kurz vor den Sommerferien steht mit der „Bio-Fach“ die Weltleitmesse der Öko-Branche in Nürnberg auf dem sommerlichen Messeprogramm.

Der volle Messekalender macht Roland Fleck und Peter Ottmann, die beiden Vorsitzenden der fränkischen Messegruppe, jetzt offensichtlich auch im Hinblick auf die zuletzt doch arg gebeutelten Geschäftszahlen wieder betont optimistisch. In diesem Jahr rechnen Fleck und Ottmann aufgrund der vielen Veranstaltungen mit einem Umsatzsprung auf deutlich über 200 Millionen Euro. Während früher zwei von drei Messen ins Wasser gefallen sind, könnten heuer könnten voraussichtlich wieder über 80 Prozent der Veranstaltungen stattfinden, freuten sich Fleck und Ottmann kürzlich bei der Vorstellung der aktuellen Zahlen in Nürnberg. „Insgesamt rechnen wir in diesem Jahr mit 136 Veranstaltungen, die wir weltweit durchführen werden und das zeigt eindrucksvoll: Die Lagerfeuer brennen wieder, Menschen wollen sich treffen“, betonte Peter Ottmann.

Messe Nürnberg musste 2021 einen Umsatzeinbruch auf knapp 70 Millionen Euro verkraften

Zum Vergleich: 2021 hat die fränkische Messegruppe wegen Corona und den Folgen „nur“ einen Umsatz in Höhe von knapp 70 Millionen erreicht. 2020 ist der Umsatz zwar noch etwas höher gewesen. Vor zwei Jahren sind aber auch die Verluste noch deutlich kräftiger ausgefallen. Durch eine Kosten- und Investitionsbremse plus Staatshilfen ist der Jahresfehlbetrag im letzten Jahr mit etwas mehr als 40 Millionen Euro zumindest etwas moderater ausgefallen. Zusätzlich haben Fleck und Ottmann den operativen Verlust im vergangenen Geschäftsjahr ohne betriebsbedingte Kündigungen auf rund 38,5 Millionen Euro etwa halbieren können. Die Zahl der Mitarbeiter ist mit rund 500 in Nürnberg und insgesamt knapp 1000 weltweit selbst nach der 19-monatigen Zwangspause dabei relativ konstant geblieben.

Digitale Messe-Formate sollen nicht abgeschafft werden

Als neue Messe-Produkte hat die Corona-Pandemie digitale und hybride Formate hervorgebracht. Die Messe Nürnberg hat jetzt angekündigt, das Geschäft mit den virtuellen Messen weiter ausbauen zu wollen. Damit sollen Präsenzveranstaltungen ergänzt und deren Reichweite erhöht werden. Die internationalen Messegäste sollen im Kern aber weiterhin mit dem „Lagerfeuer-Gefühl“ in die großen Hallen nach Nürnberg gelockt werden. „Der erfolgreiche Restart und der Messesommer 2022 zeigen es – Menschen wollen wieder Messen!“, freute sich Roland Fleck am Montag.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.