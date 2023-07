39-Jähriger bei Streit in Erlangen schwer verletzt – Verdächtiger nach Flucht festgenommen

Von: Katarina Amtmann

Die Polizei nahm einen 27-Jährigen fest. Er hatte einen anderen Mann schwer verletzt (Symbolbild). © IMAGO / HMB-Media

An einer Tankstelle gerieten zwei Männer in Streit. Der 27-Jährige verletzte den anderen Mann (39) schwer und floh zunächst.

Erlangen - Bei einem Streit zwischen zwei Männern in Erlangen (Mittelfranken) ist ein Mann von einem Kontrahenten mit einem spitzen Gegenstand schwer verletzt worden.

Streit zwischen zwei Männern in Erlangen: 27-Jähriger verletzt Mann (39) schwer

Der 39-Jährige war in der Nacht zu Samstag, 8. Juli, mit einem 27-Jährigen an einer Tankstelle aus zunächst unbekannten Gründen in Streit geraten. Das teilte die Polizei am Wochenende mit. Der Jüngere soll den anderen Mann zunächst geschlagen und ihm dann mit einem zunächst unbekannten Gegenstand Stichverletzungen zugefügt haben.

Der ebenfalls 27 Jahre alte Begleiter des Verletzten habe versucht, dazwischen zu gehen, so ein Polizeisprecher weiter. Er und der 39-Jährige hätten sich dann in Sicherheit gebracht. Der 39-Jährige kam den Angaben nach schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Mann flüchtet nach Attacke auf 39-Jährigen in Erlangen - Fahndung erfolgreich

Der Verdächtige flüchtete zunächst. Die Polizei fand den Gesuchten im Rahmen einer Fahndung und nahm ihn vorläufig fest. Ein Ermittlungsrichter sollte am Samstag über eine Untersuchungshaft wegen des Verdachts des versuchten Totschlags entscheiden. (kam/dpa)

