Hier darf sich jeder bedienen: Die „Schenke“ haucht Gebrauchtem neues Leben ein

Von: Thomas Eldersch

Teilen

In der Nürnberger „Schenke“ gibt es gebrauchte Gegenstände zum Schenken und Mitnehmen. © Phoebe Späth/z-bau

In Nürnberg kann man jetzt seine gebrauchten Gegenstände sinnvoll verschenken oder tauschen. Denn vor dem Z-Bau steht jetzt die „Schenke“.

Nürnberg – Klimakrise, Inflation, hohe Energiekosten und zunehmende Vermüllung der Erde. Es gibt zahlreiche Gründe, auf Nachhaltigkeit und nicht mehr auf Weg-Werf-Gesellschaft zu setzen. Aber dafür muss auch etwas getan werden. Das dachte sich wohl auch das Team des Nürnberger Z-Baus. Dort steht seit Mittwoch, 8. Februar, die „Schenke“. Ein kleiner Beitrag zu einem bewussteren Umgang mit unseren Habseligkeiten.

In der Nürnberger „Schenke“ kann man gebrauchte Gegenstände tauschen, abgeben und mitnehmen

Das Prinzip ist nicht neu. In vielen Städten und Gemeinden gibt es bereits Bücherschränke oder sogar umgebaute Telefonzellen voll mit Literatur. Dort können gelesene Bücher abgelegt werden und andere können sich die Schmöker mitnehmen. Vielleicht lassen sie sogar selbst noch etwas dort. Und genauso läuft es bei der „Schenke“ auch. Nur hat man dort das Angebot etwas erweitert.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Eigentlich war ein „Häuschen für Foodsharing“ geplant gewesen, verrät Phoebe Späth vom Z-Bau unserer Redaktion. Aber da es in dem ehemaligen Kassenhäuschen keinen Stromanschluss gibt, konnten dort keine Kühlschränke betrieben werden. Also entschloss man sich gemeinsam im Team ein „Umsonst-Häuschen für alle möglichen Gebrauchsgegenstände draus zu machen“. Und das ist auch schon die Neuheit. Alle Arten von Dingen in noch gebrauchsfähigem Zustand können in dem Häuschen abgegeben werden. Von der Jogginghose bis zum Smartphone, vom Buch bis zum Bügeleisen. Alles kann dort abgegeben werden, was anderen noch nützen könnte. Natürlich darf man sich auch selbst bedienen – auch wenn man nichts abzugeben hat.

Mitarbeiter des Nürnberger Z-Baus schauen regelmäßig auf die „Schenke“

Hat man da keine Angst vor Diebstahl oder Vandalismus? Darüber haben sich Späth und ihre Kollegen bereits Gedanken gemacht: „Wir wollen zunächst schon versuchen, die ‚Schenke‘ die meiste Zeit offenzulassen. Wenn größere Partyveranstaltungen im Z-Bau sind, wird sie währenddessen aber abgeschlossen, weil da das Risiko schon sehr hoch ist, dass Chaos entsteht.“

Mitarbeiter des z-baus durchforsten regelmäßig die Waren in der „Schenke“ und misten aus. © Phoebe Späth/z-bau

Apropos Chaos. Ist die Gefahr bei so einem öffentlich zugänglichen Häuschen nicht groß, dass manche den Ort als Müllhalde missbrauchen? Dafür haben sich die Damen und Herren des Z-Baus auch schon etwas ausgedacht. Späth gegenüber unserer Redaktion: „Aktuell ist der Plan, dass regelmäßig Ehrenamtliche und Z-Bau-Mitarbeiter*innen die Schenke ausmisten, damit sie nicht zugemüllt wird. Außerdem steht explizit da, dass man keine kaputten oder verschmutzten Gegenstände ablegen soll.“

Wer also in Nürnberg und Umgebung wohnt und seinen eigenen „Beitrag zur Nachhaltigkeit“ leisten will, wie es im Flyer zur Eröffnung steht, kann dies jetzt am Z-Bau tun. Man kann aber auch direkt bei der Gestaltung der „Schenke“ mitwirken oder bei anderen Projekten unterstützen. Einfach per E-Mail, kontakt@z-bau.com, das Team anschreiben und loslegen. (tel)

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.