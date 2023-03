Hundefans entsetzt: „Wie kann man solche Rassen nur zusammenmixen?“ – Neun Welpen suchen Zuhause

Von: Katarina Amtmann

Neun Welpen suchen ein neues Zuhause. © Tierheim Nürnberg

Im Tierheim Nürnberg warten neun Mischlingswelpen auf ein neues Zuhause. Sie zu vermitteln wird nicht leicht, denn die Mischung „hat ihre Tücken.“

Nürnberg – Das Tierheim Nürnberg postet auf Facebook immer wieder Beiträge, in der Hoffnung für Tiere eine neue Familie zu finden – oft mit Erfolg. So konnte für Hundeopa Jack ein neues Zuhause gefunden werden. Nicht so leicht wird das wohl für neun Welpen, die derzeit im Tierheim sitzen.

„Mischung, die ihre Tücken hat“: Tierheim Nürnberg sucht Zuhause für neun Welpen

„Bitte Text ganz lesen“, beginnt der Post des Tierheims deshalb ganz ernst. Mehrere Akita Inu-Border-Collie-Mischlinge suchen ein neues Zuhause. „Aktuell haben wir neun dieser Mischlingswelpen bei uns“, heißt es zu mehreren Fotos. „Eine Mischung, die durchaus ihre Tücken hat und deshalb nicht für jedermann geeignet ist“, stellt das Tierheim klar.

Neun Welpen suchen ihre neuen Familien. Die Hunde seien nichts für jedermann. (Collage: Merkur.de) © Tierheim Nürnberg

Schon jetzt mit zehneinhalb Wochen würden sich die starken Charaktere der Tiere zeigen. Auch wenn es noch Welpen sind, sei etwas Hundeerfahrung deshalb definitiv von Vorteil. Die kleinen Mischlinge sind noch nicht stubenrein und müssen auch noch „das komplette Hunde-ABC lernen.“

„Bitte besprecht euch vorher in der Familie“: Tierheim sucht Zuhause für Welpen

Wer Interesse an einem der Hunde hat, soll den Interessentenbogen ausfüllen und per Mail an das Tierheim schicken. Doch das Tierheim fordert: „Bitte besprecht euch vorher in der Familie, dass auch alle einverstanden sind. Ebenso ist es wichtig, dass ihr euch bewusst seid, dass die Welpen viel Zeit und Geduld benötigen.“ Die Pfleger melden sich telefonisch bei den potentiellen neuen Besitzern, deshalb müsse auch eine Nummer angegeben werden, unter der die Interessenten zwischen 8 und 17 Uhr erreichbar sind.

„Wie kann man solche Rassen nur zusammenmixen?“: Entsetzen nach Tierheim-Post

„Oh ha! Krasse Mischung. Ich weiß jetzt zwar nicht, wem ich diese Hunde empfehlen soll, aber ich teile natürlich trotzdem gerne und wünsche den Kleinen die allerbesten neuen Zuhause“, kommentiert eine Frau den Tierheim-Beitrag. „Wie kann man solche Rassen nur zusammenmixen?“, fragt sich jemand. „Ich hoffe sehr sehr sehr stark für die beiden Eltern des Wurfes, dass sie der Besitzerin für immer entzogen wurden und der Spuk ein Ende hat“, zeigt sich eine weitere Person entsetzt. „Jessas, was ne Mischung. Nee, lieber nicht“, ist ebenfalls zu lesen.

„Ich habe eine Mischlingshündin Akita Border Collie, die sind wirklich nichts für Anfänger. Ich bin hundeerfahren, aber meine Hündin hat es in sich. Hoffe sehr, dass diese Hunde wirklich erfahrene und kompetente Menschen bekommen“, schreibt eine Hundehalterin. „Ich wünsche den Kleinen nur das Beste. Aber die Adoption sollte EXTREM GUT überlegt sein“, meint eine Frau. Fast 80 Personen haben den Beitrag kommentiert, die meisten zeigen sich über die Mischung entsetzt. Fast 300 Leute haben den Beitrag aber auch geteilt, in der Hoffnung für die Hunde ein schönes Zuhause zu finden. (kam)

Schon vor einigen Monaten suchte das Tierheim ein Zuhause für mehrere Welpen dieser Mischung. Auch Hund Sid wartet im Nürnberger Tierheim auf eine neue Familie. Der Mischling hat seinen Namen aufgrund seiner Ähnlichkeit mit dem Faultier aus Ice Age bekommen.

