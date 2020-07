Vier Verletzte bei Unfall: Vom Fahrer fehlt jede Spur - Große Suchaktion läuft an

Ein Auto landete bei einem Unfall in einer Böschung - danach lief eine große Suchaktion an.

Sogar Suchhunde im Einsatz

Bei Neuhof an der Zenn, unweit von Nürnberg, kam es zu einem Unfall. Vier Menschen wurden dabei verletzt - doch vom Fahrer fehlt jede Spur.

Ein Wagen kam bei Neuhof an der Zenn, rund 37 Kilometer von Nürnberg* entfernt, von der Straße ab.

Polizei, Feuerwehr* und Rettungskräfte fanden vor Ort vier Verletzte.

Diese gaben an, dass der Fahrer geflüchtet sei.

Neustadt an der Aisch - Einsatzkräfte wurden im Landkreis Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim am frühen Freitagmorgen (17. Juli) gegen 2.30 Uhr zu einem Unfall gerufen. Dabei mussten die Rettungskräfte nicht nur die Verletzten versorgen - auch eine große Suchaktion lief an, denn der Unfallverursacher war nicht aufzufinden.

Unfall bei Neuhof nahe Nürnberg: Fahrer verliert Kontrolle - Wagen landet in Böschung

Das Auto war mit fünf Personen besetzt und befuhr gegen 2.30 Uhr die Kreuzung zwischen der Staatsstraße 2255 und der Staatsstraße 2431 bei Neuhof an der Zenn. Aus ungeklärter Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über den Wagen und schoss über die Kreuzung hinaus. Er landete einige Meter entfernt in der Böschung neben der Straße, wie es in ersten Meldungen von vor Ort heißt.

Nach Unfall mit vier Verletzten bei Neuhof nahe Nürnberg: Wo ist der Fahrer?

Als kurz darauf Feuerwehr, Polizei* und der Rettungsdienst eintrafen, fanden sie vier verletzte Personen vor. Diese gaben an, dass der Fahrer nach dem Unfall geflüchtet sei. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. An der Unfallstelle lief ersten Berichten zufolge eine große Suchaktion an. Auch Suchhunde waren demnach im Einsatz. Bislang blieb die Suche erfolglos. Ob sich tatsächlich fünf Personen in dem Wagen befunden haben, konnte noch nicht abschließend geklärt werden, wie es weiter heißt.

