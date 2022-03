Sechs Männer horten zig Waffen: Bereiteten sie sich auf Katastrophenfall vor – oder planten sie Straftat?

In der Oberpfalz haben sechs Männer zig Waffen gehortet. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Am 30. März kam es zu einem Großeinsatz, bei dem mehrere Wohnungen in Neumarkt in der Oberpfalz durchsucht wurden. Der Verdacht: Illegaler Waffenbesitz.

Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz – Rund 300 Einsatzkräfte der Polizei stürmten am Mittwoch (30. März) mehrere Wohnungen im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz. Vorausgegangen war ein richterlicher Beschluss. Der Grund: Sechs Männer zwischen 34 und 59 Jahren werden verdächtigt, sich darauf vorzubereiten, die kritische Infrastruktur der Bundesrepublik Deutschland zu sabotieren.

Neumarkt in der Oberpfalz: Haben sich die Männer auf Katastrophenfälle vorbereitet?

Zwar seien manche von ihnen im legalen Besitz von Schutzwaffen, wie das Polizeipräsidium Oberpfalz schreibt, allerdings liegen den Spezialeinheiten aus Bayern und Baden-Württemberg auch Anhaltspunkte vor, dass manche möglicherweise illegal Waffen besitzen.

Bisher stellten die Einsatzkräfte sogenannte „Prepper-Verhaltensmuster“ bei den Verdächtigen fest. Dabei handelt es sich um Personen, die sich auf verschiedene Katastrophenfälle vorbereiten. Bisher wurde bei den Verdächtigen kein terroristisches Motiv oder die Zugehörigkeit zu einer terroristischen Organisation festgestellt.

Neumarkt in der Oberpfalz: Einsatzkräfte finden illegale Waffen vor

Allerdings haben die Beamten unter anderem mehrere und teils illegale Lang- und Kurzwaffen sowie elektronische Geräte, wie Laptops und Smartphones gefunden und sichergestellt. Die Kriminalpolizeiinspektion ermittelt nun.