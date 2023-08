Im Vergleich zum Gehalt: Nürnberger müssen weniger für Miete ausgeben als noch vor vier Jahren

Von: Leyla Yildiz

Die Menschen in Nürnberg müssen im Vergleich zu 2018 weniger für Miete ausgeben. Das zeigt eine Studie, die die Mietpreise mit dem Nettogehalt abgeglichen hat.

Nürnberg - Es liegen nur vier Jahre dazwischen, doch entgegen dem Trend müssen Menschen in der Frankenmetropole weniger für ihre Mieten ausgeben, als noch 2018. In Zahlen gesprochen, sind es 11,7 Prozent weniger. Doch dabei liegt es nicht daran, dass die Preise zurückgegangen sind, sondern dass die Inflation unter anderem auch für mehr Gehalt gesorgt hat. In Nürnberg steigen laut Immowelt die Mieten nämlich genauso, wie in anderen Städten auch.

Die Entwicklung in Nürnberg, verschafft der Stadt den zweiten Platz in einem Vergleich in Deutschland und den neunten Platz in Europa. Der britische Online-Hypothekenberater Online Mortage Advisor hat mithilfe einer Studie untersucht, in welchen Städten Europas die Mietpreise verglichen zu den Nettogehältern relativ gestiegen oder gesunken sind. Basis dafür waren das durchschnittliche monatliche Nettogehalt jeder Stadt und die durchschnittlichen Mietkosten für eine Einzimmer-Wohnung in der Innenstadt. So konnte ein Unterschied zwischen 2018 und 2022 festgestellt werden.

Nürnberg überzeugt in einem Mietpreisvergleich. © Westend61 / IMAGO

Vergleich von Mieten und Gehälter: Menschen müssen weniger für Mieten ausgeben als noch 2018

Demnach mussten Arbeitnehmer 2018 noch 35,63 Prozent ihres Einkommens für ihre Miete ausgeben, Ende 2022 waren es nur noch 23,93 Prozent. Vor Nürnberg landet nur noch Leipzig mit einem Minus von 13,95 Prozent. Platz drei belegt Stuttgart mit einem Minus von 4,01 Prozent.

Auf Europa gesehen, bringt das Ergebnis Nürnberg den neunten Platz ein und Leipzig ist sogar auf dem sechsten Platz. Ganz oben an der Spitze steht die Stadt Chisinau in Moldawien. Sie verbucht ein Minus von 20,39 Prozent. Wichtig ist allerdings letztendlich zu betonen, dass diese Studie hauptsächlich Arbeitnehmer betrifft, da ein monatliches Nettogehalt Voraussetzung für die Studie war.(ly)

In München bekommt man für sein Geld recht wenig Wohnfläche. Das zeigt ein Beitrag von Galileo.

