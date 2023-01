Sanitäter nach Streit von Krankenhausbesucher angefahren und beleidigt

Von: Felix Herz

Teilen

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung vor einem Krankenhaus wurde ein Sanitäter verletzt. (Symbolbild) © Die Videomanufaktur / IMAGO

Ein Streit vor einem Krankenhaus in Mittelfranken ist ziemlich aus dem Ruder gelaufen. Ein Sanitäter wurde angefahren und beleidigt – doch er wehrte sich auch.

Neustadt an der Aisch – In Neustadt an der Aisch, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, hat sich am Mittwoch, 18. Januar, ein Streit vor einem Krankenhaus zu einer handfesten Auseinandersetzung entwickelt. Dabei wurde ein Sanitäter und eine Besucherin verletzt. Für die Polizei gibt es noch eine wichtige Frage zu klären.

Streit vor Klinikum: Sanitäter von Besucher angefahren – dann kommt es zu Handgreiflichkeiten

Kurz vor 11 Uhr geriet ein 58-jähriger Sanitäter mit einer 75-jährigen Frau in Streit, als diese im Auto mitten vor dem Eingang zum Krankenhaus auf ihren Mann wartete. Als besagter Ehemann dann zurückkam und mit dem Auto losfuhr, erfasste er dabei einem Polizeisprecher zufolge den Sanitäter.

Daraufhin stieg die 75-jährige Frau aus und beleidigte den Sanitäter, der durch das Auto verletzt worden war. Auch packte sie den 58-Jährigen und schüttelte ihn. Davon befreite sich der Sanitäter und stieß die Frau von sich, wobei diese stürzte und sich leicht verletzte.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Wichtige Frage für die Polizei: Wurde der Sanitäter mit Absicht angefahren?

Für die Polizei stehen nun mehrere Ermittlungen an. Dem Sprecher der Beamten zufolge unter anderem wegen des gefährlichen Eingriffs in den Verkehr, Körperverletzung und Beleidigung.

12 Dinge, ohne die Nürnberg nicht Nürnberg wäre Fotostrecke ansehen

Ob der 71-jährige Ehemann den Sanitäter mit Absicht angefahren hatte, war zunächst unklar. Auch dies wird wohl ein wichtiger Aspekt der polizeilichen Ermittlungen sein. (fhz)

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.