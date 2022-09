Patient verletzt Arzt und Pflegerin – Mann wirft auch Messer nach Polizisten

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Ein Patient randalierte in einem Krankenhaus in Franken. Er wurde festgenommen. © IMAGO / Robert Poorten / onw-images (Collage: Merkur.de)

Ein Patient wurde „plötzlich renitent“, er griff seinen Arzt, eine Pflegerin und Polizisten an. Bei seiner Festnahme leistete er Widerstand.

Neustadt an der Aisch - Die Polizei Mittelfranken berichtet von einem Vorfall in einem Krankenhaus: Demnach randaliert ein Patient am Freitag (9. September) im Krankenhaus Neustadt an der Aisch.

Er griff dabei einen Arzt und eine Pflegerin sowie zwei Polizisten an. Der 70-Jährige musste festgenommen werden.

Neustadt/Aisch: Patient greift Arzt, Pflegerin und Polizisten an

Demnach wurde der Patient gegen 19.20 Uhr auf der Station „plötzlich renitent“, wie die Polizei mitteilte. Er warf mit Tellern und Krankenhausinventar um sich und verletzte dabei seinen behandelnden Arzt und eine Pflegerin.

Als die Polizisten eintrafen, ging er mit einem Brotzeitmesser in der Hand auf die Beamten los. „Auch nach mehrfacher Aufforderung legte er das Messer nicht ab, sondern warf es in Richtung eines Polizisten. Hierbei verfehlte er den Kopf des Beamten nur knapp“, heißt es in der Pressemitteilung vom Montag.

Patient randaliert in Neustadt/Aisch: Mann leistet bei Festnahme Widerstand

Der Einsatz von Pfefferspray zeigte bei dem 70-Jährigen ebenfalls keine Wirkung. In einem günstigen Moment konnte er schlussendlich durch die Polizeibeamten fixiert und gefesselt werden. Dabei leistete er erheblichen Widerstand.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs, Bedrohung, Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. (kam)

