Fahranfänger (18) gerät auf Gegenfahrbahn: Zwei Frauen sterben bei Frontalcrash in Bayern

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Zwei Frauen starben bei dem Unfall. © NEWS5 / Bauernfeind

Ein Fahranfänger geriet bei Neustadt (Bayern) auf die Gegenfahrbahn. Er krachte in das Auto zweier Frauen – beide starben. Der 18-Jährige schwebt in Lebensgefahr.

Neustadt/Aisch – In Mittelfranken hat sich am Dienstag (17. Mai) ein schlimmer Unfall ereignet. Es gab zwei Todesopfer.

Neustadt/Aisch: 18-Jähriger verursacht Frontalzusammenstoß – Zwei Frauen sterben

Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 18-jähriger Autofahrer die B8 von Neustadt an der Aisch in Richtung Emskirchen. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Fahranfänger auf die Gegenspur. Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen.

Die beiden Insassen des entgegenkommenden Autos wurden eingeklemmt, sie mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Die Fahrerin (55) erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Eine 76-jährige Beifahrerin kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. Dort starb sie laut Polizei wenig später. Der 18-jährige Unfallverursacher erlitt ebenfalls lebensgefährliche Verletzungen. Er befindet sich derzeit noch in Behandlung in einem nahegelegenen Krankenhaus.

Neustadt/B8: Zwei Frauen sterben bei Frontalcrash – Straße gesperrt

Die Beamten der Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch nahmen den Unfall auf. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

„Zur Bewältigung des Unfallgeschehens waren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Neustadt a.d. Aisch und Diespeck, ein Notfallseelsorger, zahlreiche Kräfte des Rettungsdienstes, sowie zwei Rettungshubschrauber im Einsatz“, heißt es weiter. Die B8 ist – Stand 12 Uhr – in beide Fahrtrichtungen gesperrt. (kam)

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montag auf der B85 in Bayern. Für einen 37-jährigen Mann kam jede Hilfe zu spät.