Tagestickets bei Rock im Park jetzt erhältlich: Festival bestätigt neue Band im Line-Up - „absoluter Knaller“

Das Nürnberger Festival Rock im Park steht in den Startlöchern für 2022. In diesem Jahr sind auch wieder Tagestickets erhältlich. Zudem wurde ein neuer Act bestätigt.

Nürnberg - Zwei Jahre konnte das beliebte Nürnberger Festival Rock im Park wegen Corona nicht stattfinden. Dieses Jahr gibt es endlich ein Comeback. Die Planungen laufen auf Hochtouren, die normalen Tickets sind bereits fast ausverkauft. Ab sofort sind nun auch wieder Tagestickets für das Festival erhältlich, die nur an einem der drei Tage den Einlass erlauben. Ideal sind diese Tickets für Besucher, die sich erstmal wieder an ein Festival herantasten wollen oder sich nur für bestimmte Bands interessieren.

Rock im Park 2022: Tagestickets sind da - auch „Shower & Toilet Flatrate“ erhältlich

Und was kosten die Tagestickets? Für 110 Euro pro Pass kann man für einen Tag das Festival-Feeling mit den Konzerten miterleben. Ein normales Ticket, mit dem man auch auf dem Gelände campen darf, bekommt man für 259 Euro. Zusätzlich zu den Tickets können Interessierte auch eine sogenannte „Shower & Toilet Flatrate“ für 11,50 Europ auf der Seite der Veranstalter erwerben. Damit sparen sich Festivalbesucher das Anstehen an den Kassen. Zudem dürfen sie das Angebot der festen Duschen und Toiletten auf dem Gelände unbegrenzt nutzen. Für alle, die nicht so gern auf eine „Dixie“-Toilette gehen, wäre das eine Überlegung Wert.

Roch im Park 2022: Veranstalter geben neuen Main-Act bekannt - „Placebo“ kommt

Eine neue Band ist im Line-Up von Rock im Park 2022 von den Veranstaltern bestätigt: „Boom! Wir sind überglücklich, euch einen absoluten Knaller präsentieren zu dürfen: PLACEBO.“ Die Band hat erst letzten Freitag nach langjähriger Albumpause ihre neue Platte „Never Let Me Go“ veröffentlicht. „Das. Wird. Grandios.“, freuen sich die Veranstalter über den geplanten Auftritt der Band. Wer sonst noch auf dem Festival auftritt, lest Ihr in unserer Übersicht.

Was dieses Jahr auf dem Festival in Nürnberg neu ist, sind die sogenannten „RFID-Armbänder“. Die Chips in den Armbändern sollen ein bargeldloses, kontaktloses Bezahlen ermöglichen. Vor allem in Zeiten von Corona sinnvoll. Welche Corona-Regeln auf dem diesjährigen Festival geplant sind, ist bisher noch nicht gänzlich geklärt. Einige Varianten wären denkbar. (tkip)