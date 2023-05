Wegen schlechtem Wetter: Flieger landen woanders – „Nürnberg heißt ohnehin München Nord“

Von: Tanja Kipke

Aufgrund von schlechtem Wetter mussten am Dienstag mehrere Flieger in Nürnberg landen anstatt wie geplant in München. Auch ein besonderer Airbus war dabei.

Nürnberg – Die Regenwelle, die am Dienstagabend über den Süden Bayerns zog, stieß nicht nur zahlreichen Bewohnern auf. Sondern auch Reisenden, die aufgrund des schlechten Wetters nicht wie geplant am Münchner Flughafen ankamen. Stattdessen landeten mehrere Flieger am Albrecht-Dürer-Airport in Nürnberg.

Flieger landen wegen schlechtem Wetter in Nürnberg statt in München

Auf Facebook informierte der Flughafen über die „Ausweicher“, die statt München Nürnberg ansteuerten. Bei den Fliegern sei auch ein A340 der Lufthansa dabei gewesen, der aus Chicago kam. Eine Besonderheit, die bei den Facebook-Nutzern für Bewunderung sorgt. „Ein relativ seltener Gast, so ein Airbus A 340 in Nürnberg“, schreibt jemand. „Schön zu sehen.“

Auch „Wow“ und „ist echt geil das Flugzeug“ ist unter dem Beitrag zu lesen. „Ist sofort aufgefallen am Himmel, die Maschine aus Chicago! Denn sowas fliegt hier sonst net rum!“, scherzt eine Person. Eine weitere behauptet, die „340er heute im Landeanflug auf ILS 28 über Schönberg gesehen“ zu haben.

„Bei Ryanair heißt Nürnberg ohnehin ‚München Nord‘ oder ‚Frankfurt Süd‘“

Ein weiterer Nutzer freut sich, dass endlich wieder was los ist auf dem Rollfeld. Andere hoffen, die Flieger sind wieder weg, wenn sie am Mittwoch in den Urlaub fliegen. „Bei Ryanair heißt Nürnberg ohnehin ‚München Nord‘ oder ‚Frankfurt Süd‘“, scherzt ein Nutzer und erhält dafür einige Daumen hoch. Ein anderer schreibt lediglich: „Wie in alten Zeiten“.

Ein Foto aus der Vergangenheit postete der Flughafen erst letzte Woche: Ein Café direkt an der Landebahn. Seit damals hat sich viel verändert, eine Terrasse mit Blick auf die Flugzeuge gibt es aber heute noch. (tkip)

