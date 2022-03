Hilfestellung und Motivation: Das gehört in eine Notfallmappe zur persönlichen Vorsorge

Von: Katarina Amtmann

Was gehört alles in eine Notfallmappe? © IMAGO / Shotshop

Was gehört alles in eine Notfallmappe? Darüber informiert der Pflegestützpunkt in Nürnberg am Donnerstag. Es soll zur persönlichen Vorsorge motiviert werden.

Nürnberg – Der Pflegestützpunkt Nürnberg* stellt am Donnerstag (24. März 2022) um 14 Uhr im Clubraum des Seniorentreffs Bleiweiß, Hintere Bleiweißstraße 15, eine Notfallmappe vor. Damit will der Pflegestützpunkt eine Hilfestellung geben und gleichzeitig zur persönlichen Vorsorge motivieren, wie die Stadt in einer Pressemeldung schreibt.

Inhalt der Notfallmappe Sie enthält Vorlagen für wichtige Unterlagen wie persönliche Daten, Medikamentenplan sowie Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. Die Notfallmappe bietet Platz für individuelle Arztberichte, Dokumente und Impfausweise und enthält wichtige Notfallnummern sowie eine Notfallkarte.

Notfallmappe: Pflegestützpunkt in Nürnberg informiert – Teilnahme kostenlos

Zuerst gibt es einen Vortrag, danach ist Zeit für Fragen zum gesamten Angebotsspektrum des Pflegestützpunkts. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist aber zwingend erforderlich: Telefon (0911) 2 31 82 32 (Montag bis Donnerstag von 9 bis 13 Uhr) oder per E-Mail an seniorentreffs@stadt.nuernberg.de. (kam)

