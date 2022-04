Streit zwischen Frauen eskaliert: Verbale Auseinandersetzung endet in Gewalt

Nachdem in Fürth ein Streit eskalierte, sucht die Polizei nun dringend Zeugen. © Daniel Karmann/dpa

In Fürth ist am 30. März ein Streit zwischen zwei Frauen in der Innenstadt eskaliert. Beiden verletzten sich dabei gegenseitig. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Fürth - Zwei Frauen sind am Mittwochabend (30. März) in der Fürther Innenstadt in einen heftigen Streit geraten. Gegen 18.15 Uhr fing alles mit einer verbalen Auseinandersetzung in der Theaterstraße an. Davon berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken. Demnach hatten sich beide auf Türkisch angeschrien. Doch dabei blieb es nicht: Das Wortgefecht eskalierte. Die 40 und 45 Jahre alten Frauen wurden handgreiflich und verletzten sich gegenseitig.

Fürth: Unbekannte Männer versuchen Streit zu schlichten

Mehrere Passanten wurden auf den Clinch aufmerksam. Zwei bislang unbekannte Männer versuchten, die Streithähne zu besänftigen und trennten die zwei Frauen voneinander. Die Ursache für die Reiberei ist noch nicht bekannt.

Die Polizeiinspektion Fürth ermittelt jetzt, um den Vorfall aufzuklären.

Dafür werden Zeugen gesucht. Wer etwas beobachtet hat, kann sich mit den Beamten unter der Telefonnummer (0911) 75 90 50 in Verbindung setzen. Vor allem die zwei unbekannten Männer, die eingeschritten sind, werden gebeten, sich zu melden.

