TikToker verabreden sich zu Schlägerei am Hauptbahnhof – und lösen damit Großeinsatz aus

Von: Miriam Haberhauer

Am Samstagabend verabredeten sich zwei Tiktok-Influencer zur Schlägerei am Hauptbahnhof. Zum Kampf kam es nicht, die Polizei löste die Menschensammlung auf. © IMAGO/imageBROKER/Norbert Probst

Zwei TikTok-Influencer verabredeten sich in Nürnberg zu einer Schlägerei. Hunderte Schaulustige versammelten sich daraufhin am Bahnhof. Statt des Gegners wartete dort aber die Polizei.

Nürnberg – Eine Fehde zwischen zwei TikTok-Influencern führte am Nürnberger Hauptbahnhof zu einem Polizei-Großeinsatz. Die beiden Jugendlichen hatten sich online zur Schlägerei verabredet, Hunderte Schaulustige kamen daraufhin, um sich das angebliche Spektakel anzusehen.

Zur Schlägerei verabredet: TikTok-Fehde verursacht Polizei-Großeinsatz

Am Samstagabend, 3. Juni, versammelten sich zahlreiche, überwiegend junge Menschen in der Nähe des Nürnberger Hauptbahnhofs. Auslöser für die Menschenansammlung war ein eskalierter Streit zwischen einem 20-jährigen TikToker aus Hannover und einem 18-jährigen Nürnberger gewesen. Die beiden hatten sich zuvor bereits in mehreren Livestreams verbal miteinander angelegt und in kurzen Videoclips gezielt gegeneinander gestichelt.

Der Konflikt erreichte seinen Höhepunkt, als der Hannoveraner schließlich ankündigte, dass er am besagten Samstag in der Frankenmetropole sein würde und kämpfen wolle. Die beiden Jugendlichen wollten die Auseinandersetzung „eins gegen eins“ klären, wie der 20-Jährige auf TikTok erklärte. „Hoffentlich hast du dich für morgen gut vorbereitet. Denn du weißt, dass dir niemand helfen kann, wenn du im Käfig stehst“, warnte der TikToker seinen Kontrahenten.

500.000 Zuschauer online – Zahlreiche Platzverweise ausgesprochen

Beide TikToker sind besonders bei Jugendlichen beliebt. Über 500.000 Follower verfolgten den eskalierenden Streit auf TikTok. Die provokanten Aussagen der Social-Media-Sternchen führten zu einer massenhaften Mobilisierung junger Schaulustiger, die sich rund um den Bahnhof versammelten. Laut Polizeiangaben waren es zeitweise bis zu 300 Personen. „Ich glaube, ganz TikTok weiß bereits, was morgen passieren wird“, sagte der Nürnberger bereits am vorherigen Freitag.

Um eine mögliche Massenschlägerei zu verhindern, rückte die Nürnberger Polizei mit einem Großaufgebot an. Vor Ort erteilten die Beamten zahlreiche Platzverweise, die Menschenansammlung löste sich binnen zwei Stunden friedlich auf. Zu dem angekündigten Kampf kam es nicht.

Polizei nimmt Ermittlungen auf – „Musste aus Nürnberg fliehen“

Auf TikTok berichtete der Nürnberger, er wurde noch am selben Abend verhaftet und habe die Nacht auf der Wache verbracht. Der Hannoveraner verkündete auf seinem Instagram-Account: „Ich musste aus Nürnberg fliehen.“ Die Polizei nahm nach dem Vorfall die weiteren Ermittlungen auf.

Im Januar gerieten erst mehrere US-Soldaten in Nürnberg miteinander in Streit, dann griffen sie gemeinsam einschreitende Bundespolizisten an.

