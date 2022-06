Kommt das 365-Euro-Ticket jetzt doch? Initiative setzt Nürnbergs Stadtrat mächtig unter Druck

Von: Nikolas Pelke

Die Befürworter des 365-Euro-Tickets haben durch die vielen Unterschriften das Rathaus jetzt in Zeitnot gebracht. © Werner Kraus / www.365vag.de

Rund 18.000 Bürger haben für die Einführung des 365-Euro-Tickets in Nürnberg unterschrieben. Das bringt das Rathaus in Zeitnot. Der Stadtrat muss wohl eine Sondersitzung einlegen.

Nürnberg – Eigentlich hat Nürnberg die Einführung des geplanten 365-Euro-Tickets im Frühjahr aus Kostengründen schon auf Eis gelegt. Dieser „Wortbruch“ hat die Bürgerinitiative um Linken-Stadtrat Titus Schüller dermaßen auf die Palme gebracht, dass umgehend neue Unterschriftenlisten in der Frankenmetropole ausgelegt worden wurden „Sogar ein Freibad hat mitgemacht. Besonders viele Unterschriften sind aus den Kindergärten gekommen“, freut sich Schüller. Rund 18.000 Unterschriften haben Schüller und seine Mitstreiter zusammen bekommen und damit die vorgeschriebene Hürde locker übersprungen.

Wenn alles gut geht, findet der Bürgerentscheid schon im September statt, wenn die Preise für Busse und Bahnen wieder auf Normalmaß in die Höhe schießen“, freut sich Titus Schüller, Stadtrat der Nürnberger Linken und „Anführer“ der fränkischen Fahrpreis-Revolutionäre. © Nikolas Pelke

Der Erfolg der Bürgerinitiative bringt das Rathaus jetzt in Zeitnot. Nach der Abgabe der Unterschriften muss der Stadtrat innerhalb von vier Wochen über die Zulässigkeit entscheiden.

365-Euro-Ticket: Sondersitzung in Nürnberg müsste bis zum 8. Juli stattfinden

Das wirbelt den Terminplan in der Frankenmetropole gehörig durcheinander. Die nächste Ratssitzung findet schon am 22. Juni statt. Bis dahin wird die rechtliche Überprüfung wohl nicht zu schaffen sein, heißt es aus dem Nürnberger Rathaus. Die übernächste Ratssitzung soll erst am 20. Juli stattfinden. „Wahrscheinlich müssen wir eine Sondersitzung anberaumen, da der Stadtrat bis zum 8. Juli zwingend über die Zulässigkeit des Bürgerentscheids entscheiden muss“, teilt Michael Ruf vom Bürgermeisteramt der Stadt Nürnberg auf Anfrage mit.

Derzeit seien die Rechtsexperten im Rathaus fieberhaft mit der Erstellung der Entscheidungsvorlage beschäftigt. Trotz der Eile sei Gründlichkeit gefragt. Schließlich gehe es nicht „nur“ um die Einführung des 365-Euro-Tickets.

Brisant: Das Bürgerbegehren hat auch das Ende von Fahrpreiserhöhungen im großen Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) gefordert. © Nikolas Pelke

Dürfen auch keine Preiserhöhungen im Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) stattfinden?

Die Bürger wollen den Rat beispielsweise auch dazu verpflichten, gegen angeblich geplante Fahrpreiserhöhungen im regionalen Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) zu stimmen. Besonders dieser letzte Punkt sorgt offensichtlich für Brisanz. Laut Rathaus wolle der zuständige Grundvertragsausschuss des Verkehrsverbundes noch vor der Sommerpause am 28. Juli über die Höhe der Fahrpreise beraten. Politisch heikel wird die Frage zusätzlich sicher auch dadurch, dass hier das Prinzip der Einstimmigkeit gilt. Ein Veto aus Nürnberg könnte geplante Preissprünge also verhindern.

Rückenwind für das 365-Euro-Ticket in Nürnberg

Derweil können sich Titus Schüller und seine „Fahrpreis-Revolutionäre“ von der 365-Euro-Ticket-Initiative relativ entspannt zurücklehnen. Schüller hat zuletzt deutlich gemacht, dass er sich nicht auf neue Verhandlungen mit der Stadtspitze einlassen wolle. Zur Erinnerung: Im Sommer vor zwei Jahren hatte sich Schüller auf einen „Deal“ mit Oberbürgermeister Marcus König (CSU) eingelassen. Damals hatte König die Einführung des 365-Euro-Tickets als bundesweit erste Großstadt nach Verhandlungen mit Schüller mehr oder weniger freiwillig verkündet. Damit wollte er einem drohenden Bürgerentscheid und einer noch schnelleren Einführung der für die Bürger günstigen und für die Stadt teuren Fahrscheine entgehen.

Nun glaubt Schüller, dass die Einführung im zweiten Anlauf kaum noch misslingen kann. „Der Zeitgeist spielt uns massiv in die Karten“, ist sich Schüller sicher und verweist auf das 9-Euro-Ticket. Das Kalkül der Befürworter des 365-Euro-Tickets ist scheinbar denkbar einfach. Wenn die Fahrpreise nach dem 9-Euro-Ticket-Sommer wieder in die Höhe schießen, können die Nürnberger abstimmen, ob die Bürger ab 2023 für einen Euro pro Tag mit Bus, Tram und U-Bahnen unterwegs sein wollen. Die Initiatoren glauben, dass die Abstimmung unter diesen Vorzeichen kaum verloren werden kann. „Wenn alles gut geht, findet der Bürgerentscheid schon im September statt“, freut sich Titus Schüller, Stadtrat der Nürnberger Linken und „Anführer“ der fränkischen Fahrpreis-Revolutionäre.