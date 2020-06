Tödlicher Unfall auf der Autobahn: Sprinter prallt in Sattelzug - Fahrer in den Trümmern eingeklemmt 

Ein Sprinter prallte auf der A6 bei Nürnberg in einen Sattelzug.

Autobahn komplett gesperrt

Zu einem tragischen Unfall kam es auf der A6 am Autobahnkreuz Altdorf nahe Nürnberg. Ein Sprinter prallte in einen Sattelzug und wurde dabei eingeklemmt und starb noch am Unfallort.

Nürnberg - Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am heutigen Dienstag (9. Juni) im Nürnberger Land. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Vormittag auf der A6 am Autobahnkreuz Altdorf.

A6 bei Nürnberg: Sprinter prallt in Sattelzug - Fahrer in den Trümmern eingeklemmt

Ein 43-jähriger Lkw-Fahrer, der in Richtung Heilbronn unterwegs war, musste dabei gegen 10 Uhr wegen eines Staus abbremsen. Laut Polizeibericht konnte ein dahinter fahrender Mercedes-Sprinter nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Er prallte ins Heck des Sattelzugs.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrer des Sprinters eingeklemmt. Er starb noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen. Der Lkw-Fahrer blieb bei der Kollision unverletzt.

Tödlicher Unfall auf A6 bei Nürnberg: Autobahn wegen Bergungsarbeiten komplett gesperrt

Ersten Mitteilungen von Zeugen zufolge stand das Unfallfahrzeug nach dem Zusammenstoß in Flammen. Diese Meldung wurde jedoch später von der Polizei widerrufen. Zur Bergung des Verunfallten war die A6 zwischenzeitlich komplett gesperrt.

Beim Verkerkehrsunfall am Kreuz #Altdorf erlag der Fahrer seinen schweren Verletzungen.



Wir sprechen den Angehörigen unser tiefes Beileid aus.



Den Kollegen und Rettungskräften danken wir für ihren Einsatz in solch schwierigen Momenten. #wirfüreuch



▶ https://t.co/z8KGiwvjBO — Polizei Mittelfranken (@PolizeiMFR) June 9, 2020

Die Meldung der Polizei im Wortlaut:

„Heute Vormittag (09.06.2020) ereignete sich auf der BAB 6 am Autobahnkreuz Altdorf ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde. Kurz nach 10:00 Uhr musste der Fahrer eines Sattelzugs, der in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs war, staubedingt abbremsen. Ein dahinter fahrender Mercedes Sprinter konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr ins Heck des Sattelzuges. Der 43-jährige Fahrer wurde dabei eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Entgegen erster Mitteilungen von Zeugen hat das Unfallfahrzeug nicht gebrannt. Die A 6 war bis zur Bergung des Verunfallten komplett gesperrt. Seit 11.20 Uhr ist der linke Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben.“

Weiterer schwerer Unfall bei Nürnberg: Fahrbahn Richtung München auf A9 gesperrt

Zu einem weiteren schweren Verkehrsunfall nahe Nürnberg war es am Dienstagvormittag bereits auf der A9 bei Fischbach gekommen. Dort verunfallte ein Gefahrguttransporter - es trat Flüssigstickstoff aus. Die Fahrbahn in Richtung München war für mehrere Stunden gesperrt worden. Viele Autofahrer nutzen deshalb die Umleitung U46 über das Autobahnkreuz Altdorf in Richtung Süden.

