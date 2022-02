Ein Thema, eine Stadt, zwei Aktionen: Nürnberger Aktivisten prangern Lebensmittelverschwendung an

Von: Thomas Eldersch

Teilen

Aktivisten der „Extinction Rebellion“ gibt es überall auf der Welt. In Nürnberg machte ein Ableger jetzt auf Lebensmittelverschwendung aufmerksam. © Niall Carson/dpa

Es gibt viele Wege nach Rom. Das dachten sich wohl auch Aktivisten in Nürnberg, die gegen Lebensmittelverschwendung protestierten - mit unterschiedlichem Erfolg.

Nürnberg - Lebensmittelverschwendung ist in Zeiten von Klimawandel und Nachhaltigkeit ein nicht zu verachtendes Thema. Rund 12 Millionen Tonnen Lebensmittel landen jährlich in der Tonne, heißt es in einer Analyse des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft aus dem Jahr 2019. Davon entfallen mehr als 50 Prozent - 52, um genau zu sein - auf private Haushalte. Das entspricht rund 6,1 Millionen Tonnen. Aber auch im Einzel- und Großhandel sind es immerhin noch 0,5 Millionen Tonnen. Dagegen müsste man doch was tun können?

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Nürnberger Pater kämpft gegen Lebensmittelverschwendung

Eine Methode, weggeworfene Lebensmittel zu retten, ist das Containern. Problem dabei ist nur - es ist illegal. Denn Lebensmittel aus einer Mülltonne - meist von großen Supermarktketten- zu stibitzen, gilt als Diebstahl. Das bestätigte das Bundesverfassungsgericht in einem Fall zweier Studentinnen aus dem oberbayerischen Olching noch einmal. Dennoch hält es viele Menschen nicht davon ab, sich noch essbare Produkte aus den Mülltonnen zu fischen. Sogar ein Nürnberger Pfarrer ist sich nicht zu schade, der Verschwendung Einhalt zu gebieten und hat jetzt sogar eine Anzeige riskiert.

Das hält den Jesuitenpater Jörg Alt aber nicht davon ab, weiter gegen Lebensmittelverschwendung zu kämpfen. Und jetzt erhielt er auch Unterstützung von den Aktivsten der Umweltschutzgruppe „Extinction Rebellion“. Vor der Pforte der Lorenzkirche in Nürnberg verteilten er und seine Unterstützer Obst, Gemüse und Eier, die sie zuvor aus verschiedenen Supermarkt-Mülltonnen im Stadtgebiet gefischt haben, berichtet der BR. Alle Lebensmittel seien noch genießbar und mit der Aktion wolle man die Aufmerksamkeit der Menschen auf das Thema lenken, so der Mitorganisator Florian Henig.

Aktion vor der Nürnberger Lorenzkirche kommt gut an

Und sie scheinen Erfolg zu haben. Die Reaktionen der Passanten fielen vorwiegend positiv aus. Einige gaben zu, selbst schon einmal containert zu haben. Andere sehen die Zeit gekommen, dass die Politik etwas gegen die Verschwendung unternehme. Irmingard Wachsmuth sagte dem BR: „Es werden viel zu viele Lebensmittel weggeworfen, außerdem kommen Waren auch aus anderen Ländern und werden viele Kilometer transportiert werden. Dass die Politik es nach wie vor erlaubt, dass diese dann im Müll landen, ist skandalös.“

Und der Jesuitenpater: Er half kräftig mit, die Menschen auf ihre Aktion aufmerksam zu machen. Er könne nicht verstehen, dass sich in der Hinsicht in der Politik nichts bewege. In anderen Ländern wie Tschechien, Italien oder Frankreich gebe es bereits Gesetze gegen Lebensmittelverschwendung. Vor den rechtlichen Konsequenzen - auch seines eigenen Containerns - scheint er sich nicht sonderlich zu fürchten. „Die Anzeige dümpelt derzeit zwischen Staatsanwaltschaft, Polizei und Rechtsanwalt rum“, erzählt er dem BR.

Aktivisten kleben sich auf den Frankenschnellweg - Reaktionen fallen eher negativ aus

Während die einen Aktivisten mit aus der Tonne gefischten Lebensmitteln auf die Verschwendung aufmerksam machen wollen, kleben sich andere auf den Boden. Besser gesagt auf den Frankenschnellweg. Dort blockierten am Dienstagmorgen (22. Februar) einige von ihnen den Verkehr. Erst nach gut einer Stunde konnten die Autos und Lkw wieder rollen. Bei dieser Aktion hielt sich allerdings die Unterstützung in Grenzen. Und auch Innenminister Joachim Herrmann (CSU) fand die Aktion alles andere als spaßig. Es werden Anzeigen folgen, kündigte er noch am selben Tag an. (tel)