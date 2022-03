Nürnbergs meistfotografiertes Motiv: Pilatushaus soll revoviert werden – für rund vier Millionen Euro

Teilen

Die Planungen für die Sanierung des Pilatus-Haus (l.) laufen. © IMAGO / Werner Otto

Nachdem die Reparatur 2011 gescheitert war, wird das Pilatushaus zum 1. April komplett renoviert. Insgesamt soll das knapp vier Millionen Euro kosten.

Nürnberg – Es gilt als eines der meistfotografierten Motive in der Nürnberger Altstadt – zumindest laut Herrn Dr. Michael Fraas, der Wirtschafts- und Wissenschaftsreferent. Das Pilatushaus, in der Oberen Schmiedgasse 64/66, soll wieder mit Leben gefüllt werden. Es wird dem Verein Altstadtfreunde Nürnberg e.V. „im Wege des Erbbaurechts für 60 Jahre überlassen“, wie die Stadt Nürnberg in einer Pressemitteilung bekannt gibt. So sollen es die Altstadtfreunde es in den nächsten fünf Jahren komplett sanieren und danach benutzen dürfen.

Nürnberg: OB Marcus König ist begeistert von der Idee

Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) freut sich: „Hier kommen zwei einmalige Dinge zusammen: Die Altstadtfreunde sind einmalig für Nürnberg und haben viel für unser Stadtbild getan. Das Pilatushaus ist ebenfalls einmalig und bei Einheimischen und Touristen gleichermaßen beliebt.“ Er begrüßt die Sanierung durch die Altstadtfreunde: „Der Verein hat vielfältige Erfahrungen mit der Sanierung und der sinnvollen Weiternutzung historischer Gebäude.“

Der Verein Altstadtfreunde Nürnberg e.V. saniert das Pilatushaus. Die Hintergründe der Überlassung und das weitere Vorgehen haben Oberbürgermeister Marcus König (M.), Wirtschafts- und Wissenschaftsreferent Dr. Michael Fraas (rechts) und Karl-Heinz Enderle, Vorsitzender der Altstadtfreunde. © Andreas Franke / Stadt Nürnberg

Nürnberg: So soll das Pilatushaus später genutzt werden

Wenn alles nach Plan verläuft, soll im Erdgeschoss des Gebäudes ein Restaurant eingerichtet werden, in den Etagen darüber sollen drei Wohnungen und Büros entstehen. Die Spitze, also das Dachgeschoss, können die Altstadtfreunde für sich selbst nutzen. Das Pilatushaus wurde durch den Zweiten Weltkrieg stark in Mitleidenschaft gezogen. Zwar wurde es 2011 repariert, doch entstanden dadurch statische Probleme. Jetzt ist es bereit für eine Komplettsanierung, die knapp vier Millionen Euro kosten soll.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.