Junge Männer in Nürnberger Innenstadt überraschend attackiert - Täter unerkannt geflohen

Nach einem Überfall auf zwei junge Männer in Nürnberg, sucht die Polizei nach den Tätern. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

In der Nürnberger Innenstadt kam es am Wochenende zu einer handfesten Auseinandersetzung mit mehreren Personen. Zwei Männer wurden leicht verletzt.

Nürnberg - Am Samstagabend (5. März) bekamen sich in der Nürnberger Innenstadt mehrere Personen in die Haare. Dabei wurden zwei Männer im Alter von 19 und 21 Jahren leicht verletzt. Das berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken. Da sich die Täter immer noch auf der Flucht befinden, bittet die Polizei nun um Zeugenhinweise.

Nürnberg: Angriff aus der Gruppe

Es war gegen 21.40 Uhr als in der Vorderen Sterngasse / Ecke Luitpoldstraße das Unheil seinen Lauf nahm. Einige junge Erwachsene befanden sich gerade an dem Straßeneck, als sie von einer vorbeilaufenden, mehrköpfigen Personengruppe ohne Grund verbal beleidigt wurde.

Aus dem Nichts verpasste ein Unbekannter aus der aggressiven Gruppe einem 19-Jährigen eine Kopfnuss. Dieser stürzte daraufhin zu Boden und kassierte noch einige Fußtritte. Doch damit nicht genug: Ein 21-jähriger Kollege des bereits verletzten 19-Jährigen, wurde ebenfalls durch Schläge ins Gesicht zu Boden gestreckt. Laut Polizei seien die beiden Opfer durch den Angriff leicht verletzt worden.

Nürnberg: Täter auf der Flucht

Die acht bis zehnköpfige Gruppe flüchtete nach der Tat unerkannt. Die erste Fahndung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte blieb erfolglos. Deshalb suchen die Beamten nun nach Zeugen der Tat. Mögliche Beobachtungen und Hinweise können unter der Rufnummer (0911) 21 12 61 15 gemeldet werden. Gegen die Unbekannten wurde Ermittlungen wegen schwerer Körperverletzung eingeleitet.

