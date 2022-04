Verfolgungsfahrt mitten in der Nacht: Mann rast durch Nürnberg und über rote Ampeln

„Massiv überhöhte Geschwindigkeit“

Von Katarina Amtmann schließen

Die Nürnberger Polizei wollte einen Audi A5 kontrollieren, doch der Fahrer raste davon. Es entwickelte sich eine Verfolgungsfahrt.

Nürnberg - In Nürnberg kam es zu einer Verfolgungsfahrt, nun sucht die Polizei Zeugen. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, wollten Zivilbeamte in der Nacht zum Samstag (16. April) ein Auto kontrollieren. Der Fahrer flüchtete und fuhr mit massiv überhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt.

Verfolgungsfahrt in Nürnberg: Mann rast über rote Ampeln

Gegen 3.15 Uhr fiel der Zivilstreife ein schwarzer Audi A5 mit Fürther Kennzeichen aufgrund seines Fahrverhaltens am Plärrer auf. die Beamten folgten dem Wagen und wollten den Fahrer in der Fuggerstraße kontrollieren. Doch der beschleunigte und fuhr die Rothenburger Straße mit stark überhöhter Geschwindigkeit stadtauswärts.

Nachdem er in die Heinrichstraße abgebogen war, fuhr er über die Kunigundenstraße, Kreuzerstraße und Geisseestraße in die Schweinauer Hauptstraße. Er beschleunigte laut Polizei auf „deutlich über 100 km/h“. An der Schweinauer Hauptstraße / Gustav-Adolf-Straße fuhr er ohne abzubremsen bei rot über die Kreuzung.

Mann rast durch Nürnberg - 22-Jähriger von Polizei festgenommen

Auch an der Kreuzung zur Zweibrückener Straße überfuhr er eine rote Ampel, dann bog er auf die B2 ab. In der Weißenburger Straße wendete er und fuhr über die B14 und die Schweinauer Hauptstraße in die Zweibrückener Straße. „Aufgrund der massiv überhöhten Geschwindigkeit und der damit verbundenen potentiellen Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer brach der Sichtkontakt zum flüchtenden Fahrzeug teilweise ab“, so die Polizei.

Im Rahmen der Fahndung konnte das gesuchte Fahrzeug dann in der Heidenheimer Straße geparkt festgestellt werden. Der 22-jährige Fahrer kam kurze Zeit später mit seinen beiden Mitfahrern zum geparkten Auto zurück Die Beamten nahmen ihn fest.

Mann rast mit 0,6 Promille durch Nürnberg

Weiter berichten die Beamten: „Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 0,6 Promille. Die Beamten stellten das Fahrzeug sowie den Führerschein des Beschuldigten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sicher und führten eine Blutentnahme durch.“

Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den Fahrer wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, einer Gefährdung des Straßenverkehrs sowie einer Ordnungswidrigkeit gegen das Straßenverkehrsgesetz (Alkoholisierung) eingeleitet.

Video: 10 Fragen an einen Ex-Raser

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Audi A5 rast durch Nürnberg - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: „Personen, denen der Audi A5 aufgefallen ist bzw. Verkehrsteilnehmer, die durch das rücksichtlose Fahrverhalten des Fahrers genötigt, gefährdet oder gar geschädigt wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Nürnberg-West unter der Rufnummer 0911 6583-0 zu melden.“ (kam)

Eine Radfahrerin und ein Motorradfahrer prallten auf der B 14 im Kreis Ansbach zusammen. Die Frau starb, der Mann wurde schwer verletzt.