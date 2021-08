Nach körperlicher Auseinandersetzung in Innenstadt: Polizei sucht Zeugen

Eine Schlägerei brach in der Nürnberger Innenstadt aus (Symbolbild).

Zwei verletzte Männer

Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Nürnberger Innenstadt wurden Anfang August zwei Männer verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Nürnberg - Am Sonntag (1. August) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Innenstadt Nürnbergs. Zwei Männer zwischen 20 und 22 Jahren gerieten gegen 01:50 Uhr im Bereich der Färberstraße / Ecke Adlerstraße mit einer anderen Clique in einen Streit. Nach vorerst verbalen Anfeindungen hatte die Personengruppe die zwei Männer körperlich attackiert. Die Opfer erlitten Verletzungen, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken bekanntgab.

Nürnberg: Polizei sucht nach Zeugen und Zeuginnen

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte hat ermittelt jetzt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Nach vorläufigem Stand sollen sich in der Nähe des Streits mehrere unbeteiligte Personen befunden haben. Die Beamten bittet diese, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911/2112-6115 in Verbindung zu setzen.

