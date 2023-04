Bei Rot gefahren: Auto erfasst nach Unfall zwei Fußgänger - Fahrer flüchtet zu Fuß

Von: Katarina Amtmann

Auto erfasst Fußgänger: Ford-Fahrer flüchtet von Unfallstelle. © vifogra / Haubner

Er fuhr bei Rot und krachte gegen ein anderes Auto. Nach dem Unfall erfasste der Wagen zwei Fußgänger. Der Unfallverursacher flüchtete.

Nürnberg - Am Montagabend (24. April) ereignete sich auf dem Frankenschnellweg in Nürnberg ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Autofahrer erfasste zwei Fußgänger und flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle, wie die Polizei in einer Pressemitteilung erklärte.

Autofahrer erfasst in Nürnberg zwei Fußgänger und flüchtet

Der Ford-Fahrer war kurz nach 23.30 Uhr aus Richtung Fürth kommend auf dem Frankenschnellweg unterwegs. Nach vorliegender Zeugenaussage fuhr er bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich zur Rothenburger Straße ein. „Dort stieß das Fahrzeug mit einem aus Richtung Innenstadt kommenden Skoda Octavia zusammen. Durch die Kollision wurde der Ford gegen einen Ampelmasten geschoben und erfasste im weiteren Verlauf zwei Fußgänger, die gerade im Begriff waren die Fahrbahn an dortigem Fußgängerüberweg zu überqueren“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Die Fußgänger, 36 und 39 Jahre alt, kamen per Rettungsdienst ins Krankenhaus. Die Unfallfahrzeuge wurden bei dem Crash stark beschädigt und blieben im Kreuzungsbereich liegen. Der Skoda-Fahrer „machte zunächst keine Verletzungen geltend. Unterdessen entfernte sich der Fahrer des Ford unmittelbar nach dem Unfallgeschehen zu Fuß von der Unfallörtlichkeit“, so die Polizei.

Fahndung nach flüchtigem Autofahrer erfolglos - Auch Hubschrauber und Hund im Einsatz

Die Beamten der Verkehrspolizei leiteten eine Fahndung ein, mehrere Streifen, ein Diensthund und ein Hubschrauber waren im Einsatz. Zunächst konnte der Flüchtige jedoch nicht aufgegriffen werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter an die Unfallörtlichkeit bestellt. „Zudem stellten die Polizeibeamten die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge sicher. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Aufräumarbeiten mussten im betroffenen Kreuzungsbereich bis etwa 03:00 Uhr mehrere Fahrstreifen gesperrt werden“, heißt es weiter. (kam)

