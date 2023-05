Band muss kurzfristig absagen: Rock-im-Park-Veranstalter präsentieren Ersatz - „Oh wow“

Von: Katarina Amtmann

In weniger als zwei Wochen startet Rock im Park in Nürnberg. Eine Band musste ihren Auftritt nun absagen, die Veranstalter hatten schnell Ersatz parat.

Nürnberg - Rock im Park und Rock am Ring sind ein Highlight für viele Festival-Fans. Vom 2. bis zum 4. Juni treten zahlreiche Stars am Dutzendteich in Nürnberg beziehungsweise am Nürburgring in Rheinland-Pfalz auf.

Rock im Park 2023: Veranstalter präsentieren kurzfristig neuen Act

Wenige Tage bevor es losgeht, präsentierten die Veranstalter kurzfristig aber noch einen neuen Namen: Bullet For My Valentine. Die britische Metalband tritt als Ersatz für Five Finger Death Punch auf. Die Band musste ihre geplanten Konzerte in Europa aus gesundheitlichen Gründen absagen.

Bullet For My Valentine spielen bei den Zwillingsfestivals Rock am Ring und Rock im Park (Archivbild). © IMAGO / Fotoarena

Rock im Park verkündet Auftritt von Bullet for My Valentine: „Oh wow“

Über die Ersatzband zeigen sich die Veranstalter auf Facebook mehr als zufrieden: „Trotz der Kurzfristigkeit ist es uns gelungen, eine der einflussreichsten Metalcore-Bands der letzten 20 Jahre für unser LineUp nachzuverpflichten: Welcome Bullet For My Valentine.“ Die Fans zeigen sich ebenfalls zufrieden. „Ich freue mich sehr“, kommentiert eine Frau mit einem Herzchenaugen-Smiley und eine weitere Person schreibt „Oh wow“. Für einen weiteren Festivalfan ist Bullet For My Valentine ein „Upgrade“ und eine andere Person meint, die Nachverpflichtung sei ein „guter Deal und mehr als nur ein Ersatz.“ (kam)

