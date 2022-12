„Angebot konnte ich nicht abschlagen“: Nürnberger Kult-Bar schließt – nach über 40 Jahren

Von: Katarina Amtmann

Eine Nürnberger Kult-Bar schließt nach über 40 Jahren (Symbolbild). © Angelika Warmuth/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Seit 1980 gab es das Trocadéro im Nürnberger Stadtteil St. Johannis. Nach 42 Jahren schließt die Kult-Bar - ein Zurück wird es nicht geben.

Nürnberg – Nach knapp dreißig Jahren kündigte die Besitzerin ihren Rückzug an: Die „Kaffeestube am Hersperidengarten“ in Nürnberg schließt, eine Ära geht damit zu Ende. Nun zieht ein weiteres Traditionslokal den Schlussstrich.

Nürnberger Kult-Bar Trocadéro schließt – „Alles erdenklich Gute für euch“

„Für die die‘s noch nicht wissen! Das Trocadéro ist am 26.12. 22 zum letzten Mal geöffnet“, ist auf der Facebook-Seite der Nürnberger Kult-Bar zu lesen. „Das heißt, ab 27.12. 22 geht das Trocadero in den Ruhestand. Vielen Dank an alle für die schöne Zeit und alles erdenklich Gute für euch“, heißt es weiter.

Bar Trocadéro in Nürnberg schließt – nach 42 Jahren

1980 wurde die Bar im Nürnberger Stadtteil St. Johannis eröffnet, also vor immerhin 42 Jahren. Richard Händel hat das „Trocadéro“ in den letzten neun Jahren geführt. Gegenüber nordbayern.de erklärt er den Grund für das Aus: „Der Hausbesitzer hat mir ein gutes Angebot gemacht, wenn ich rausgehe. Das konnte ich einfach nicht abschlagen.“ Außerdem sei er bereits 68 Jahre alt und es müsse auch mal Schluss sein.

Nach 45 Jahren ist leider Schluss: Mit einer emotionalen Nachricht kündigte Inhaberin Marion Wackenhut das Ende der „Coburger Kloßküche“ an.

Wohnungen statt Kult-Bar: Trocadéro macht noch im Dezember Schluss

Wie das Portal berichtet, habe er das Lokal alleine geführt, stundenweise gab es zwei Hilfskräfte zur Unterstützung. Einen Nachfolger für das Trocadéro wird es nicht geben. Laut nordbayern.de wird das Gebäude abgerissen, dort sollen Wohnungen entstehen. (kam)

