Drei unbekannte Männer prügeln auf 18-Jährigen ein 

Wollte ihnen kein Geld geben

Ein 18-Jähriger wurde von drei Männern verprügelt. Zuvor hatten die Täter Bargeld von dem jungen Mann gefordert. Die Polizei sucht Zeugen.

Nürnberg - Ein 18-Jähriger wurde in der Nacht auf Dienstag (10. August) von drei unbekannten Tätern in der Nürnberger Innenstadt angegriffen und geschlagen. Zuvor hatten die Männer Bargeld von ihm gefordert. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen.



Nürnberg: Täter flüchteten nach Attacke



Der 18-Jährige war gegen 00:30 Uhr auf dem Weg vom Hallplatz in Richtung Königsstraße. Dort wollte er an einem Geldautomaten Bargeld abheben. Da der Vorraum, in dem die Geldautomaten stehen, bereits geschlossen war, war ihm dies nicht möglich, wie es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Mittelfranken heißt.



Unvermittelt kamen drei unbekannte Männer auf den Jugendlichen zu und forderten ihn auf, ihnen Bargeld zu geben. Weil der Geschädigte kein Geld übergeben konnte, schlug ihm einer der Täter mehrfach ins Gesicht. Die drei Unbekannten flüchteten anschließend in Richtung Hauptmarkt.



Nürnberg: 18-Jähriger erleidet Verletzungen



Der 18-Jährige erlitt bei dem Vorfall Verletzungen und verständigte die Polizei. Die Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte leiteten umgehend Fahndungsmaßnahmen ein, diese blieben jedoch erfolglos. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen sowie die Spurensicherung durch.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg ermittelt nun wegen räuberischer Erpressung und sucht nach Zeugen des Vorfalls. Eine nähere Täterbeschreibung liegt derzeit noch nicht vor. Wer Hinweise zum Tatablauf oder zu den noch unbekannten Tätern geben kann, kann sich unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 melden.

