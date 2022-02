Nürnberg kündigt Baumfällungen im Stadtgebiet an – Halteverbot an betroffenen Straßen

In Nürnberg sollen mehrere Bäume gefällt werden. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Die Stadt Nürnberg wird von 14. bis 18. Februar etliche Bäume im Stadtgebiet fällen. Im Gegenzug sollen jährlich 500 neue Bäume angepflanzt werden.

Nürnberg - Die Stadt Nürnberg* hat über ihre Webseite bekanntgegeben, dass von Montag bis Freitag (14. - 18. Februar) an mehreren Stellen im Stadtgebiet Bäume gefällt werden. Die Rodungen wurden aus verschiedenen Gründen angeordnet. Meistens handelt es sich dabei um wild gewachsene oder abgestorbene Pflanzen. Einige Bäume fallen jedoch auch neuen Baumaßnahmen zum Opfer.

Nürnberg: Wildwuchs, Totholz und Biber

So müssen zum Beispiel in der Werkvolkstraße einige wild gewachsene und bereits abgestorbene Bäume gefällt werden. Auch auf der Grünflache an der Kreuzung Rothenburger Straße und Herbststraße sind zwei Eichen und drei Ahorne abgestorben und müssen daher entfernt werden. Am Prinzregentenufer auf dem Gelände des Erfahrungsfelds zur Entfaltung der Sinne wurde eine Pappel mit einem Stammdurchmesser von 80 Zentimeter Opfer eines Bibers. Der Baum ist nicht mehr standfest genug und muss daher auch abgeschnitten werden. In der Sigmundstraße und Dorfäckerstraße, muss ebenfalls die Motorsäge herhalten, da das Totholz eine Gefahr für den Verkehr darstellt. Bei all diesen Standorten ist eine Nachpflanzung aufgrund von Platzverhältnissen oder bereits vorhandenem Baumbestand nicht geplant.

Nürnberg: Bauarbeiten verdrängen Bäume

Doch nicht nur aus natürlichen Gründen greift man in den Baumwuchs ein. Laut Rathaus Nürnberg müsse man einige Bäume auch aufgrund von Bauarbeiten roden. Beispielsweise entlang der Minervastraße bis zur Kreuzung Julius-Loßmann Straße. Dort werden wegen Kanalarbeiten zehn Bäume abgeschnitten. Ob man die Pflanzen ersetzen könne, werde noch geprüft, so das Rathaus. Zusätzlich kommt es noch an der Eisenbahnbrücke am Wöhrder Wiesenweg zu Baumfällungen, da dort Fallrohr-Leitungen saniert werden. Am Westpark gibt es ebenfalls einen Zuschnitt, da hier aufgrund von Abrissarbeiten einige Bäume nicht mehr standfest sind. An der Karlstraße muss eine alte Pappel entfernt werden, weil dort die neue Neuapostolische Kirche entsteht. Hier muss jedoch im selben Stil nachgepflanzt werden.

Nürnberg: 500 neue Bäume pro Jahr

Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg führt all diese Arbeiten durch und stellt daher 72 Stunden im Voraus Halteverbotsschilder im Arbeitsbereich auf. Außerdem hat sich der Servicebetrieb fest vorgenommen, jedes Jahr 500 neue Bäume als Ausgleich zu pflanzen. *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

