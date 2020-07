Mega-Protest gegen Fahrverbote: Tausende Motorradfahrer in Nürnberg unterwegs - größere Behinderungen entstehen

Motorradfahrer demonstrieren in Nürnberg gegen Fahrverbote.

Aus ganz Bayern angereist

In Nürnberg haben sich rund 5000 Motorradfahrer für eine Demonstration gegen mögliche Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen versammelt

Drohende Fahrverbote sorgen für Aufregung bei vielen Motorradfahrern.

Immer wieder kam es in Bayern zuletzt zu medienwirksamen Protestaktionen.

Am Samstag (18. Juli) wurde in Nürnberg* demonstriert.

Nürnberg - In einer Kolonne wollten die Teilnehmer den Stadtring umfahren, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag sagte. Die Kolonne sei um 10.45 Uhr gestartet. „Man sieht Kennzeichen aus Regensburg, Tirschenreuth und Bayreuth“, sagte ein Polizeisprecher vor Ort. Aus ganz Mittelbayern seien Demonstranten angereist. Andere Verkehrsteilnehmer müssten mit Einschränkungen rechnen. Die Umfahrung des Stadtrings dauert nach Angaben der Polizei rund zwei Stunden. Die Kreuzungen und Auffahrten zum Nürnberger Stadtring sind zeitweise durch die Polizei gesperrt.

Ähnliche Protestfahrten hatte es in den vergangenen Wochen in München*, Berlin und anderen Großstädten gegeben. Hintergrund der Aktion ist ein Beschluss des Bundesrates, der die Bundesregierung zur Umsetzung von zeitlich befristeten Einschränkungen auffordert, mit denen der Motorradlärm etwa in beliebten Ausflugsgegenden reduziert werden soll. (dpa) *Merkur.de und tz. sind Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.