Familienvater (32) verliert vermutlich beide Beine: Auto kracht an Ampel in Motorradfahrer - Furchtbarer Verdacht steht im Raum

Tragisches Unglück an der Ampel

von Christina Denk schließen

In Nürnberg gab es an einer Ampel einen schlimmen Auffahrunfall. Ein Mercedes-Fahrer verwechselte offenbar Gas und Bremse. Doch für den Motorradfahrer wird die Unaufmerksamkeit wohl schlimme Folgen haben.

In Nürnberg gab es einen schweren Unfall mit zwei Autos und einem Motorrad.

gab es einen schweren Unfall mit zwei Autos und einem Motorrad. Ein Fahrer verwechselte wohl Gas- und Bremspedal.

Für den Motorradfahrer und frisch gebackenen Vater wird der Unfall wohl fatale Folgen haben.

Nürnberg/ Bayern - Am Mittwochabend hat es in Nürnberg einen schweren Motorradunfall gegeben. Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit führte wohl zu einem Aufeinanderprallen zweier Autos und eines Motorrads. Mit fatalen Folgen. Ein Fahrer verliert nach dem Unfall vermutlich beide Beine.

Nürnberg/ Bayern: Schlimmer Unfall mit Motorrad - Biker unter Auto eingeklemmt - er schwebt zeitweise in Lebensgefahr

Der schwere Motorradunfall ereignete sich laut Informationen von news5 am Mittwochabend, 19.08.2020, am Friedrich-Ebert-Platz in Nürnberg. Ein Skoda und ein Motorrad standen hintereinander an einer roten Ampel, als ein Mercedes-Fahrer hinter ihnen offenbar das Gas- und Bremspedal verwechselte. Der Mercedes fuhr in den Motorradfahrer und weiter gegen den Skoda, der vor ihm stand.

Das Motorrad zwischen den beiden Autos wurde bei dem Unfall unter dem Wagen eingeklemmt. Der 32-jährige Fahrer des Motorrads erlitt schwere Verletzungen und schwebte zeitweise in Lebensgefahr. Im Rettungswagen konnten ihn die Rettungskräfte jedoch stabilisieren. Er wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Nürnberg/ Bayern: Motorradfahrer verliert wohl beide Beine - er ist frisch gebackener Vater

Für den frisch gebackenen 32-jährigen Vater, wie die Polizei mitteilte, wird der Unfall wohl schlimme Folgen haben. Nach ersten Prognosen wird er nach dem Zusammenstoß mit dem Mercedes beide Beine verlieren.

Während der Motorradfahrer ins Krankenhaus gebracht wurde, mussten die drei Unfallfahrzeuge abgeschleppt werden. Die Polizei begann noch vor Ort mit der Unfallaufnahme, um den Hergang des Zusammenstoßes zu rekonstruieren. Der genaue Grund für den Unfall ist indes noch nicht bekannt.

Auch bei diesem Unfall war ein Motorradfahrer beteiligt*. Seine Verletzungen waren schwerer als gedacht. Und auch auf der A99 kommt es immer wieder zu Unfällen*. *merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerkes.