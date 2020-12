Großeinsatz der Polizei: Verdächtiger Gegenstand am Nürnberger Bahnhof entdeckt - Neue Details bekannt

Experten aus München vor Ort

von Thomas Eldersch schließen

Ein großer Bereich um den Nürnberger Hauptbahnhof wurde am Freitagnachmittag abgesperrt. Ein Passant hatte dort einen verdächtigen Gegenstand gemeldet. Jetzt die Entwarnung.

Update vom 4. Dezember, 20.08 Uhr: Die Polizei gibt Entwarnung. Der verdächtige Gegenstand, der nach Angaben der Beamten wie eine Rohrbombe ausgesehen hat, hat sich als ungefährlich herausgestellt. Die Experten des Landeskriminalamts untersuchten das verschraubte Blechrohr und stellten fest, dass es leer war. Daraufhin beendete die Nürnberger Polizei gegen 19 Uhr den Einsatz am Bahnhof und hob die Absperrung wieder auf. Woher der Gegenstand kam, konnte noch nicht geklärt werden.

Verdächtiger Gegenstand in der Nähe des Nürnberger Bahnhofs gefunden

(Erstmeldung) Nürnberg - Auf den Straßen in der Nürnberger Innenstadt geht derzeit gar nichts mehr. Grund ist jedoch nicht der Feierabendverkehr, sondern ein verdächtiger Gegenstand in der Nähe des Bahnhofs. Die Polizei hat den betroffenen Bereich weiträumig abgesperrt. Jetzt muss geklärt werden, ob von dem Objekt irgendeine Gefahr ausgeht.

Großeinsatz in Nürnberg: Passant meldet verdächtigen Gegenstand am Burggraben

Am Nachmittag ging der Anruf bei der Polizei Nürnberg* ein. Ein Passant habe einen verdächtigen Gegenstand in der Nähe des Bahnhofs* entdeckt. Genauer gesagt, liegt das Objekt im Burggraben in der Nähe der Königstorpassage. Die Polizei machte sich umgehend auf den Weg und sperrte das Gebiet in einem Radius von etwa 100 Metern ab. Der Zugverkehr sowie der Öffentliche Nahverkehr ist von der Sperrung aber nicht betroffen, teilte die Polizei mit.

Nun haben die Beamten Unterstützung aus München angefordert. Experten des Landeskriminalamts sollen sich den verdächtigen Gegenstand jetzt genauer anschauen. Weitere Einzelheiten sind bisher noch nicht bekannt. Die Polizei bittet aber alle Autofahrer in Nürnberg*, den Bereich um den Bahnhof großzügig zu umfahren. (tel)

Erst vor einigen Tagen wurde in Nürnberg eine Fliegerbombe gefunden. Auch hier wurde der Bereich weiträumig abgesperrt. Anwohner mussten ihre Häuser verlassen.