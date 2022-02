Polizist schlichtet Beziehungsstreit in Nürnberger Innenstadt - und wird selbst zum Opfer

Mann greift nach Streit in Nürnberg Polizisten an. (Symbolbild)

Beamter kassiert Kinnhaken

In der Nürnberger Innenstadt hat die Polizei eine handfeste Auseinandersetzung von mehreren Personen beendet. Dabei wurde ein Beamter angegriffen und verletzt.

Nürnberg - Laut Polizeipräsidium Mittelfranken kam es am frühen Sonntagmorgen (20. Februar) am Josephsplatz in der Nürnberger Innenstadt zu einem handfesten Streit zwischen mehreren Personen. Eine Steife der Polizei war gegen 4.00 Uhr in der Gegend unterwegs, als sie eine lautstarke Auseinandersetzung bemerkten. Dabei kniete ein Mann auf einem anderen und drückte ihn zu Boden.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Nürnberg: Einsatz mit Folgen - Polizist kriegt einen Schlag ab

Die Beamten griffen ein und versuchten sich einen Überblick zu verschaffen. Auslöser war wohl ein Beziehungsstreit zwischen einem 23-Jährigen und einer 22 Jahre alten Frau. Ein Passant beobachtete die Situation. Da sich der 23-Jährige extrem aggressiv verhielt, griff er ein und drückte ihn zu Boden.

Doch dabei blieb es nicht. Ein Begleiter des 23-jährigen Mannes mischte sich ebenfalls ein und beleidigte einen Polizeibeamten. Als die Polizei den ursprünglichen Streithahn festnehmen wollte, ging sein Freund auf die Beamten los, um ihn vor der Festnahme zu schützen. Anscheinend war er der Meinung, dass ein Faustschlag dafür die beste Lösung sei. Im Handumdrehen verpasster er einem 52-jährigen Polizisten ein Schlag ins Gesicht.

Nürnberg: Sofortige Festnahme

Nun wurde es der Polizei zu bunt und sie nahm die beiden alkoholisierten Freunde fest. Außerdem folgte eine Anzeige wegen Beleidigung und Körperverletzung. Der Polizeibeamte wurde medizinisch versorgt, konnte aber weiterarbeiten.