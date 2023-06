2001 mit zwei Schüssen getötet: Nürnberg benennt Park nach NSU-Opfer Abdurrahim Özüdoǧru

Von: Katarina Amtmann

Ein Platz in Nürnberg trägt nun den Namen von Abdurrahim Özüdoǧru. © Christine Dierenbach / Stadt Nürnberg

Am 22. Todestag von Abdurrahim Özüdoǧru wurde in Nürnberg ein Park nach dem Mann benannt. Der 49-Jährige war 2001 vom NSU getötet worden.

Nürnberg - In Nürnberg erinnert jetzt ein Park an das NSU-Opfer Abdurrahim Özüdoǧru. Die rechtsextreme Terrorzelle hatte den Mann (49) im Juni 2001 mit zwei Kopfschüssen in seiner Schneiderwerkstatt in der Nürnberger Südstadt ermordert. Der Park befindet sich in der Nähe des Tatorts. Oberbürgermeister Marcus König (CSU) hat das Schild am Dienstagnachmittag, 13. Juni, enthüllt.

„Wir können die schrecklichen Taten nicht ungeschehen machen, aber wir betrachten es als unsere Pflicht, der Opfer in Würde zu gedenken. Zudem unternehmen wir alles in unserer Macht Stehende, rechtsextremem und rassistischem Gedankengut den Nährboden zu entziehen“, wird König in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert. Die Enthüllung des Straßenschilds und die Benennung des Platzes erfolgte am 22. Todestag von Abdurrahim Özüdoǧru.

Park nach NSU-Opfer Özüdoǧru benannt - Gedenktafel vor Wohnung und Werkstatt

Der „Nationalsozialistische Untergrund“ (NSU) hatte zwischen 2000 und 2007 zehn Menschen ermordet - drei der fünf Taten in Bayern geschahen in Nürnberg. Neben Özüdogru töteten die Rechtsterroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt dort auch den Blumenhändler Enver Simsek (38) und den Imbissbesitzer Ismail Yasar.

An diese beiden NSU-Opfer erinnern bereits der Enver-Simsek-Platz und der Ismail-Yasar-Platz. Im Juni 2021 hatte die Stadt Nürnberg außerdem eine Gedenktafel vor Özüdogrus einstiger Wohnung und Werkstatt angebracht.

NSU-Mordserie: Untersuchungsausschuss soll Verbindungen in die Neonazi-Szene klären

Mundlos und Böhnhardt hatten sich 2011 getötet, um einer Festnahme zu entgehen. Mittäterin Beate Zschäpe wurde 2018 zu lebenslanger Haft verurteilt. Seit vergangenem Jahr beschäftigt sich ein zweiter Untersuchungsausschuss des bayerischen Landtags mit der NSU-Mordserie. Dessen Ziel ist unter anderem, mögliche Verbindungen in die Neonazi-Szene in Bayern aufzuklären. (kam mit dpa)

