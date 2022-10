Stahlstreben knicken um: Zwei Arbeiter bei Betriebsunfall schwer verletzt

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Stahlstreben knickten um und klemmten zwei Arbeiter in Nürnberg an. (Symbolbild) © IMAGO / Elmar Gubisch

Zwei Arbeiter wurden bei einem Betriebsunfall in Nürnberg eingeklemmt und schwer verletzt. Ein dritter Mann zog sich leichte Verletzungen zu.

Nürnberg – In Nürnberg hat sich am Freitag, 21. Oktober, ein schwerer Betriebsunfall ereignet. Das Unglück geschah bei einer Firma im Stadtteil Tafelhof, wie die Polizei Mittelfranken in einer Pressemeldung mitteilte. Zwei Männer wurden schwer, ein weiterer leicht verletzt.

Betriebsunfall in Nürnberg: Zwei Männer schwer verletzt

Der Pressemitteilung zufolge führten die Männer gegen 9.30 Uhr in einer Firma in der Sophie-Germain-Straße Arbeiten in einer Baugrube durch. Aus noch ungeklärter Ursache knickten circa zwei Meter hohe Stahlstreben (sogenannte Armiereisen) ab, dadurch wurden zwei Arbeiter eingeklemmt.

Die zwei Männer (21 und 41 Jahre) erlitten dadurch schwere Verletzungen, sie kamen in Krankenhäuser. Ein weiterer Arbeiter zog sich leichte Verletzungen zu.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Polizei ermittelt nach Betriebsunfall in Nürnberg

„Die Kriminalpolizei führte vor Ort eine Spurensicherung durch, die Nürnberger Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Zur Klärung der Unfallursache wurde zudem ein Sachverständiger hinzugezogen“, so die Polizei weiter. (kam)

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie ganz Bayern lesen Sie immer bei uns.