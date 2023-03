Mammut-Prozess in Bayern: Korrupter Sumpf zwischen Beamten und Baufirmen – Betrüger scheffeln Millionen

Von: Nikolas Pelke

63-jähriger Ex-Mitarbeiter des Staatlichen Bauamts Nürnberg soll die Schlüsselfigur in dem Millionenbetrug rund um Scheinrechnungen und Bestechungsgelder gespielt haben. © Nikolas Pelke

Acht Angeklagte sollen das Staatliche Bauamt Nürnberg um über vier Millionen Euro mehr oder weniger gemeinsam betrogen haben – am Montag hat der Mammut-Prozess vor dem Landgericht begonnen.

Nürnberg – Wie geschmiert sollen die Geschäfte im Staatlichen Bauamt Nürnberg zuletzt gelaufen sein. Den korrupten Sumpf zwischen Beamten und Baufirmen soll ein ehemaliger Projektleiter angelegt haben, der im Bauamt für den Unterhalt der Straßen in der Region bis zu seiner vorzeitigen Pensionierung im Winter 2021 verantwortlich war.

Insgesamt soll die staatliche Baubehörde um rund 4,5 Millionen betrogen worden sein. Neben dem Schmiergeld für den Drahtzieher und Baufirmen soll es auch um neue Aufträge gegangen sein.

Hauptangeklagter leidet unter Herzproblemen

Mit Krücken betritt der 63-jährige Hauptangeklagte am Montagmorgen in Nürnberg den Gerichtsaal. Sein Gesicht versteckt der ehemalige Mitarbeiter des Staatlichen Bauamtes vor den zahlreichen Fotografen unter einer grünen Kapuze und einer weißen Maske. Mit Rücksicht auf die Herzprobleme des Hauptangeklagten soll der Prozess pro Tag nicht länger als sechs Stunden dauern. „Wir wollen unnötigen Stress vermeiden. Dann macht auch die Pumpe mit“, sagte der Richter Mark Leppich zum Hauptangeklagten.

Die Anklägerin wirft dem ehemaligen Beamten vor, zwischen 2017 und 2021 gegen Schmiergeld überhöhte Rechnungen in Höhe von insgesamt über vier Millionen Euro abgesegnet und über fingierte Rechnungen an „befreundete“ Baufirmen teilweise in die eigene Tasche gewirtschaftet zu haben. Dabei soll der Hauptangeklagte auch noch von privaten Baufirmen rund 250.000 Euro eingesteckt haben. Auch die Geschäftsleute sollen von dem Schneeballsystem profitiert haben. Der Geschäftsführer einer Nürnberger Baufirma soll fast eine Million Euro kassiert haben und später Gewissensbisse laut seinem Anwalt bekommen haben und den Anklägern bei der Suche nach fiktiven Rechnungen über fiktive Leistungen geholfen haben.

Ehefrau des Hauptangeklagten soll Scheinfirma gegründet haben

Unter der Regie des 63-jährigen Projektleiters soll das Bauamt beinahe zum Selbstbedienungsladen geworden sein. Die mitangeklagte Ehefrau des Hauptangeklagten soll sogar selber ein Fuhrunternehmen gegründet haben, um bei dem korrupten System mitmischen zu können.

Auch zwei Chefs von Baufirmen aus dem Landkreis Neumarkt sollen beispielsweise erfundene Rechnungen für Straßenkehrarbeiten gestellt haben. © Nikolas Pelke

100.000 Euro für erfundene Straßenkehrarbeiten

Weil den Angeklagten offensichtlich die Gier gepackt hatte, soll er auch noch mit zwei Bauunternehmen aus dem Landkreis Neumarkt nacheinander krumme „Fake-Geschäfte“ gemacht haben. Dem Bauamt sollen zum Schein beispielsweise Rechnungen für Straßenkehrarbeiten in Höhe von rund 100.000 Euro gestellt worden sein. Die ergaunerte Summe sollen Firmenchef und Baubeamter brüderlich geteilt haben. „Dass ein solcher Fall in dieser Dimension aufgedeckt wird, ist schon außergewöhnlich“, sagte Richter Mark Leppich nach der Verlesung der ellenlangen Anklageschrift.

Das Ausmaß des Verfahrens ist tatsächlich gewaltig. Allein für das Verlesen der Anklageschrift hat die Staatsanwaltschaft über 90 Minuten benötigt. Für das Verfahren sind insgesamt fast 20 Prozesstage festgesetzt. Ein Urteil soll erst im Mai gesprochen werden.

