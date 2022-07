Beziehungsstreit eskaliert: Mann droht Schüsse mit Armbrust an – SEK rückt an

Von: Katarina Amtmann

In Nürnberg kam es zu einem größeren Polizeieinsatz, auch das SEK war vor Ort. © NEWS5 / Grundmann

Eine Frau rief aufgrund eines Streits mit ihrem Ex-Freund die Polizei. Der drohte, mit einer Armbrust auf Polizisten zu schießen – das SEK rückte an.

Nürnberg - Ein Beziehungsstreit in einem Haus nahe des Marienbergparks in Nürnberg führte am Donnerstag (30. Juni) zu einem größeren Einsatz, wie die Polizei mitteilte. Einsatzkräfte nahmen einen 52-Jährigen fest, der sich mit einer Armbrust bewaffnet haben sollte.

Nürnberg: Großer Polizeieinsatz bei eskaliertem Beziehungsstreit

Gegen 15.30 Uhr hatte eine 55-jährige Frau der Polizei einen heftigen Streit mit ihrem Ex-Freund gemeldet. Bereits bevor die Beamten eintrafen, hatte sie das Haus unversehrt verlassen.

„Allerdings hatte der Ex-Lebensgefährte nach Angaben der 55-Jährigen im Zuge des Streits angedroht, beim Eintreffen der Polizei mit einer Armbrust auf die Beamten zu schießen. Aus diesem Grund sperrten die ersten Einsatzkräfte den Bereich um das betroffene Anwesen ab“, heißt es in der Pressemitteilung zu dem Vorfall.

Nürnberg: Beziehungsstreit eskaliert – SEK rückt an

Beamte der mittelfränkischen Verhandlungsgruppe sowie des Spezialeinsatzkommandos (SEK) wurden hinzugezogen. Wiederholte Versuche, mit dem weiterhin im Haus befindlichen 52-Jährigen in Kontakt zu treten, blieben erfolglos. „Letztlich drangen gegen 20.00 Uhr Einsatzkräfte des SEK in das Gebäude ein und nahmen den 52-jährigen Mann widerstandlos fest“, heißt es.

Der Mann sowie die Einsatzkräfte blieben unverletzt. Es wird geprüft, ob der 52-Jährige aufgrund seines psychischen Zustands in eine Fachklinik eingewiesen werden muss. (kam)

