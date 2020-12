Mysteriöser Fall in Nürnberg: Jugendlicher (17) mitten in Altstadt in der Nacht mit Stichwunden gefunden

In Nürnberg wurde ein 17-Jähriger mit Stichwunden gefunden. Die Polizei ermittelt. (Symbolfoto)

Polizei hat Verdacht

In der Nacht zum Mittwoch ist in der Nürnberger Innenstadt ein Jugendlicher mit Stichwunden gefunden worden. Vieles ist zunächst noch unklar.

Update vom 30. Dezember, 12.12 Uhr: In der Nürnberger Innenstadt wurde in der Nacht eine Person mit Stichwunden gefunden. Dabei handelt es sich um einen 17-Jährigen. Die Mordkommission ermittle nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Offenbar handle es sich um eine Beziehungstat. Laut einer Sprecherin der Polizei gibt es Hinweise auf einen Verdächtigen.



Die genauen Umstände der Tat aus der Nacht zum Mittwoch waren zunächst unklar. Der Gesundheitszustand des 17-Jährigen war nach Angaben vom Mittag stabil.

Mysteriöser Fall in Nürnberg: Mann mitten in Altstadt in der Nacht mit Stichwunden gefunden

Erstmeldung vom 30. Dezember, 6.47 Uhr: Nürnberg - Mitten in der Nacht gegen 0.30 Uhr hat die Polizei in Nürnberg einen Mann mit Stichwunden gefunden. Die Fundstelle soll sich in der Nürnberger Altstadt befunden haben. Nach Angaben der Polizei gibt es bereits einen Tatverdächtigen. Die genauen Umstände der Tat waren jedoch zunächst unklar.

Nürnberg: Mann mit Stichwunden gefunden - Polizei hat Tatverdächtigen

