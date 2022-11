Nürnberg ist Bierhauptstadt Deutschlands – München weit abgeschlagen

Großes Angebot und günstig

Wo in Deutschland gibt es das beste Bier-Komplettpaket? In Bayern natürlich. Das fand jetzt ein Gastroartikelhersteller in einer Auswertung heraus.

Nürnberg – Jedes bayerische Kind bekommt es gleich mit der Muttermilch mitgegeben: Bayern ist Bierland. Zahlreiche Volksfeste – darunter natürlich das weltberühmte Oktoberfest–, Brauereien wie Sand am Meer und das wichtigste Hopfenanbaugebiet der Welt in der Hallertau machen den Freistaat schon ohne offizielles Ranking zum Bier-Mekka.

Dennoch hat sich jetzt ein Berliner Gastronomiebedarfhersteller daran gemacht, zu bestätigen, was längst schon jeder gewusst hat. In Bayern liegt die Bierhauptstadt Deutschlands. Aber wer jetzt auf die Landeshauptstadt getippt hat, wird enttäuscht. Die Münchner landen nur auf einem der letzten Plätze der 20 untersuchten Metropolen. Der Spitzenreiter kommt aus Mittelfranken.

Bier-Ranking: Die meisten Biergärten pro 100.000 Einwohner gibt es in Bielefeld

Expondo hat sich daran gemacht, 20 der größten deutschen Städte und ihre Brauereien sowie Biergärten zu untersuchen. Anhand der Daten von Google Maps wurde geschaut, wie viele Vertreter des Bierhandwerks es in den jeweiligen Städten gibt, wie sie bewertet werden und was die Preise für eine Halbe sind. Somit will man „Rückschlüsse auf das Angebot und somit auch auf die Nachfrage, aber auch auf die Erschwinglichkeit und den Geschmack des Bieres in Deutschlands Bierstuben“ ziehen.

Im Ranking dabei sind nur zwei bayerische Städte: die Landeshauptstadt München und die Frankenmetropole Nürnberg. Als Erstes wurde sich das Angebot an Biergärten angeschaut. Auf Platz eins liegt dabei die NRW-Stadt, die es eigentlich gar nicht gibt, Bielefeld. Mit 44 Biergärten, also 13 pro 100.000 Einwohner sichert sich die Kommune unangefochten die Spitzenposition. Platz zwei teilen sich drei Städte. Dresden, Leipzig und Nürnberg haben zwölf Biergärten pro 100.000 Einwohner. München landet auf der drei, mit neun Biergärten auf 100.000 Einwohner.

Bier-Ranking: Das günstigste Bier gibt es tatsächlich in Nürnberg

Bei den Brauereien kann sich schon wieder eine NRW-Stadt die Krone sichern. Dortmund bietet sage und schreibe 24 Brauereien auf – vier auf 100.000 Einwohner. Nur knapp dahinter liegt Düsseldorf mit 22 Brauereien. Nürnberg schrammt am Treppchen vorbei und landet auf Platz vier mit 14 Brauereien. München auf der Fünf darf zwar 36 Biermanufakturen sein Eigen nennen. Auf 100.000 Einwohner gerechnet sind es aber nur zwei.

Neben dem Geschmack ist für den Bierliebhaber wohl am wichtigsten, wie viel er für sein Kaltgetränk zahlen muss. Die Halbe, also 0,5 Liter Gerstensaft, gibt tatsächlich in Nürnberg am günstigsten. 3,63 Euro kostet sie hier durchschnittlich. Dresden auf Platz zwei liegt ganze 30 Cent höher, mit einem durchschnittlichen Preis von 3,97 Euro. Auf Platz sieben findet man die Landeshauptstadt mit 4,26 Euro. Bei 0,3 Liter sieht die Reihenfolge wieder ganz anders aus. Hier sichert sich Platz eins Bonn mit durchschnittlich 2,73 Euro. Auf der zehn liegt die Frankenmetropole mit 3,01 Euro. Den letzten Platz belegt München mit 3,90 Euro pro Glas.

Bier-Ranking: Nürnberg holt sich die Krone

Zuletzt wurde noch betrachtet, wie gut die Biergärten in den jeweiligen Städten in der Besuchergunst abschnitten. Dafür wurden die Google-Bewertungen samt Sterne untersucht. Die Goldmedaille konnte sich erneut Bielefeld sichern, mit einer Durchschnittsbewertung von 4,43 Sternen. Silber geht an Essen mit 4,38 Sternen. Düsseldorf holt Bronze mit 4,37. Die bayerischen Vertreter landen mit Nürnberg (4,35 Sternen) auf der sechs und München (4,25 Sternen) auf der 16.

Nimmt man alles Faktoren zusammen, so landet laut Expondo-Auswertung Nürnberg auf Platz eins. Dahinter folgen Dresden und Bielefeld. Die bayerische Landeshauptstadt liegt abgeschlagen auf 17 von 20. Wer also noch einen Ausflugstipp für die kommende Biergarten-Saison sucht, sollte sich die Frankenmetropole ganz fett auf seinen Zettel schreiben. (tel)