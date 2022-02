Nürnberger Stadtviertel bekommt mit Söders Segen Glasfaser-Internet – „Fast so wichtig wie Wasser“

Teilen

Geschäftsführer Johannes Bisping, Finanzminister Albert Füracker, Ministerpräsident Markus Söder, der Stadtteilsprecher, Wolfgang Kautz, Oberbürgermeister Marcus König und Wirtschaftsschaftsreferent Dr. Michael Fraas bei der Übergabe des Breitband-Förderbescheids in Nürnberg-Birnthon. © Christine Dierenbach/Stadt Nürnberg

Markus Söder hat den Förderbescheid abgesegnet: Birnthon soll bald mit Glasfaser-Internet locken. Für Nürnbergs OB ist das so wichtig wie Wasser und Strom.

Nürnberg-Birnthon – Lange mussten sie warten, jetzt ist es endlich da: Die Internetinfrastruktur in Birnthon wird mit Glasfaser ausgebaut. Das berichtet die Stadt Nürnberg*. Der Freistaat befördere demnach den Glasfaserausbau mit 320.000 Euro, die Stadt Nürnberg lege 80.000 Euro dazu.

Nürnberg-Birnthon bekommt Glasfaser-Internet - OB war es besonders wichtig

Der Nürnberger Oberbürgermeister Marcus König betont, wie wichtig der Glasfaserausbau für die Stadt ist: „Schnelles Internet ist heute fast so wichtig wie Wasser und Strom. Dies gilt für die Geschäftswelt genauso wie für den Privatanschluss. Spätestens die Corona*-Krise hat jedem Einzelnen eindrücklich vor Augen geführt, wie wichtig eine schnelle und stabile Internetverbindung ist. Digitale Nähe benötigt ein leistungsstarkes Netz.„

Der Wirtschafts- und Wissenschaftsreferent Dr. Michael Fraas sieht auch die wirtschaftliche Bedeutung hinter dem Vorhaben: „Mit dem vom Freistaat Bayern und der Stadt Nürnberg geförderten Glasfaserausbau erhalten auch die Menschen in Birnthon schnelles Internet. Eine leistungsfähige Breitbandversorgung ist eine wichtige Rahmenbedingung für einen modernen und zukunftsfähigen Wohn- und Wirtschaftsstandort.“

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Ein schnelles Internet in zwölf Monaten?

Bisping & Bisping GmbH & Co. KG soll das Glasfasernetz in Birnthon ausbauen. Der Vertrag mit der Stadt Nürnberg soll in der ersten Woche des Februars unterschrieben werden – und dann soll die Internetinfrastruktur innerhalb von zwölf Monaten nach Vertragsabschluss ausgebaut werden. *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA